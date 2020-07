Presenta AMLO informe mensual de seguridad

El presidente señaló que no comparte que se debe poner más atención en México y Brasil en el tema de Covid como dijo Trump

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó el informe mensual sobre seguridad pública en el país, junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.

El secretario puntualizó que el homicidio doloso tiene una tendencia histórica de menos 0.8 por ciento de enero a junio y aseveró que van cuatro meses a la baja en cifras absolutas.

“El homicidio doloso está muy perfectamente localizado en el país, son regiones que tienen alta tendencia en homicidios dolosos”, destacó Durazo.

En cuanto al robo de combustible señalaron que el promedio diario de robo de combustible se redujo a 3.5 por ciento.

“Ya lo bajamos, la meta es llevarlo a 2 por ciento, esta reducción es cada vez más compleja”.

Destacó que desde el 1 de diciembre de 2018 se han ahorrado 95 mil 323 millones de pesos al daño patrimonial por el abatimiento de este delito.

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, indicó que van avanzando en la construcción de cuarteles en el país.

“En cuanto a construcción de cuarteles, de los 81 que se tenían que construir en 2019 se han construido ya, tenemos los 78 y solamente nos quedan estos tres en Durango que están por terminar. (…) Con esto tendríamos el total de cuarteles que se tenían previstos y se está avanzando ya en la construcción de los 79 cuarteles que están considerados para este año”.

Además, esta fuerza ha desactivado 3 mil sitios apócrifos que simulaban operaciones de la Secretaría de Bienestar, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluidos sitios que hacen creer o que anuncian productos médicos para atender la enfermedad de Covid 19″.

Por su parte el general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que se han desplegado 47 mil 864 elementos para la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Para la atención a la emergencia sanitaria tenemos 47 mil 864 hombres realizando una serie de actividades enfocadas a esta atención”.

En otro tema, el presidente de la República, aseguró estar a favor de que los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean personas íntegras, honestas y con vocación democrática.

“Que se elija bien, que sea gente recta, verdaderos demócratas, íntegros, para que se garantice la voluntad de los ciudadanos, que se destierre por completo el fraude electoral y que se establezca una auténtica democracia”.

López Obrador destacó que respeta, pero no comparte la opinión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que se debe poner más atención en México y Brasil que en su propio país en el tema del Covid.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él. Pero estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas y repito, a pesar de los pesares, considero que vamos bien, desde luego no estamos contentos, satisfechos”.

