Presenta AMLO ‘cachito’ para posible rifa del avión presidencial

El gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, alista la posible rifa del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, en caso de que para la próxima semana no surja aún un comprador.

“Es una cooperación para equipos médicos donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”, se lee en el “cachito” presentado en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que ha recibido apoyo de empresarios y sociedad en general para esta propuesta de rifar la aeronave, en caso de que no exista comprador aún.

Asimismo, señaló tener una preocupación fuerte al respecto, la cual tiene que ver con los recursos que recibiría quien pudiera llegar a ganar el avión.

“Se trata de un bien que significa mucho dinero, y el dinero es una tentación, y a veces es el papá y la mamá del diablo, y yo no quiero que nadie se eche a perder”, dijo el presidente, expresando su deseo de que quien “se saque el dinero no se desgracie, no afecte a su familia, que pueda tener este bien”.

Por tanto, indicó que analiza la posibilidad de que un eventual ganador del avión presidencial, en caso de venderlo, pueda tener ese dinero en un fideicomiso en el Banco de México y que se le vayan entregando los intereses, se vayan capitalizando y en un tiempo pueda decidir qué hacer con su dinero.

Cabe señalar que, según dijo AMLO, una posible fecha para realizar un sorteo del avión presidencial sería el 5 de mayo.