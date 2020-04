¿Por qué hay cifras anormales de influenza y enfermedades respiratorias la última semana?

En tan solo una semana, y en plena pandemia de coronavirus COVID-19, los casos reportados en México por enfermedades tipo influenza e infecciones respiratorias agudas se dispararon de manera repentina.

De acuerdo con datos oficiales extraídos de los informes semanales de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, de la Dirección General de Epidemiología, para la semana 15 de este año, que es la cifra más actual, hay acumulados en todo el país 59 mil 440 casos de enfermedad tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves.

Este dato supone que en una semana se sumaron a la lista 11 mil 833 casos nuevos, un aumento del 25% en comparación con la semana previa, la número 14, y un aumento de hasta el 44% en comparación con tres semanas atrás, la número 11.

Es decir, que en apenas un mes lo casos acumulados de enfermedades tipo influenza y de infecciones agudas respiratorias casi se duplicó.

Sin embargo, esta cifra adquiere mayor relevancia si se compara con la evolución que hubo de casos en las semanas previas. Van unos datos para dimensionar el aumento súbito de casos:

Entre las semanas 11 y 12 de este año se pasaron de 41 mil 109 casos acumulados a 43 mil 466, es decir, hubo un aumento de 2 mil 357 casos nuevos.

Entre la 12 y la 13, el aumento fue de 2 mil 522 casos.

Entre la 13 y 14, el aumento fue menor, de 1 mil 619 casos.

Mientras que, entre la 14 y la 15, que es la más actual, la diferencia se disparó a los 11 mil 833 casos nuevos.

Los factores de la expansión

¿Por qué se produjo esta expansión de casos de influenza y de enfermedades respiratorias en el país?

De acuerdo con autoridades federales de Salud, y con médicos y epidemiólogos entrevistados por Animal Político, este aumento puede tener varias explicaciones, y todas están relacionadas con el coronavirus.

Alejandro Macías, especialista en infectología por la UNAM que fue en 2009 comisionado especial para la atención de la influenza AHIN1 en México, dijo que el aumento de los casos reportados puede estar relacionado con el aumento de los casos de coronavirus.

Y una posibilidad es que esos casos de coronavirus, bien por la falta de pruebas, o porque no a todos los casos sospechosos se les aplica, o bien porque se puede confundir con los síntomas de la influenza, se está catalogando como enfermedades tipo influenza o infecciones respiratorias agudas graves.

Jorge Baruch, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que, a pesar del pico de casos en esta última semana 15, las cifras aún no permiten emitir conclusiones.

“Habría que esperar unas semanas más para ver hacia dónde va la tendencia de casos”, matizó, aunque admitió que la cifra de casos reciente “está fuera de lo normal”.

En cuanto a los posibles factores, Baruch apuntó que el aumento de casos puede deberse a que ahora hay más casos de coronavirus, es decir, hay más gente enferma, y que, en efecto, por falta de pruebas o por la confusión de síntomas similares se estén catalogando como influenza o como infección respiratoria grave.

Aunque el especialista también añadió otros dos posibles factores que pueden estar ‘confundiendo’ a las estadísticas.

Uno es que, a partir de la pandemia, y a partir de que el sistema de salud está en estado de alerta, el personal de salud esté diagnosticando ahora más casos.

“El sistema de salud está diciendo: ya tenemos aquí el COVID-19, ahora hay que encontrarlo y diagnosticarlo. Entonces, el personal de salud tiene la prioridad de buscar y diagnosticar este tipo de infecciones respiratorias. Y eso puede ser una explicación, que el sistema de salud se está alertando para detectar más infecciones respiratorias agudas”, explicó Baruch.

Y otro factor es que, con el aumento de casos de coronavirus, y debido a la similitud de síntomas con la influenza y la neumonía, la población, sencillamente, está yendo más al médico.

“La pandemia está haciendo que la gente vaya más a la clínica o a sus unidades médicas porque quieren saber si los síntomas que tienen son o no COVID-19”, planteó el especialista.

El temor al COVID-19 dispara las visitas al médico

Este es, de hecho, uno de los factores más importantes para el aumento de casos, apuntó por su parte Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del coronavirus de la UNAM.

Antes de la pandemia, explicó el experto, las personas sentían dolor de garganta o síntomas de infección respiratoria y no iban al médico.

Ahora, por el temor de tener COVID-19 están yendo, y no a los consultorios de las farmacias, como solían, sino a las instituciones públicas de salud, que están obligadas por ley a reportar todos estos casos de infecciones.

Este registro de infecciones respiratorias agudas que no se catalogan como la enfermedad de COVID-19, agregó Rodriguez Álvarez, no significa en su opinión que se esté ocultando información, o que se estén disfrazando casos de coronavirus por influenza o neumonías.

Solo que, tal y como ya explicó el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencias vespertina del pasado miércoles 8 de abril, el modelo Centinela usado para la vigilancia epidemiológica de este nuevo virus marca que solo se le harán pruebas al 10% de los casos sospechosos con sintomatología leve y 100% de los casos con síntomas graves.

“Lo que no se pueda catalogar como COVID porque no se hizo la prueba, es mejor catalogarlo como neumonía atípica (de las que no se conoce qué las provoca) en lugar de no registrar nada, y ya se sabe que la mayoría de estas serán COVID”, apuntó Rodríguez Álvarez.

En la conferencia del pasado 8 de abril, de hecho, López Gatell ya avisó que el comportamiento esperado en las estadísticas de neumonías era que fueran aumentando a la par de los casos de Covid 19.

“Así como garanticé que iba a llegar el coronavirus a México, garantizo que esto va a tener este comportamiento. ¿Por qué razón? Porque está en fase ascendente la epidemia de COVID-19”, enfatizó el funcionario federal.

