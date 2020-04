Por qué el rescate económico de AMLO podría resultar en un “sexenio perdido”

El coronavirus ha desatado pánico a nivel mundial y México no ha sido una excepción, el país alcanzó los 2 mil 143 casos de COVID-19 y 94 fallecidos, lo que significa un alza de 15 personas muertas en las últimas 24 horas, según el informe técnico oficial de la epidemia presentado el pasado 5 de abril por la Secretaría de Salud.

Acompañada de la crisis sanitaria, la enfermedad desató en todos los países una crisis económica de alcances impensables, por lo que las administraciones federales han comenzado a pensar formas de reducir los efectos de la inminente afectación económica. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó el pasado 15 de abril, su plan de rescate económico tras la pandemia.

Ante las medidas que dio a conocer, diversos especialistas han mostrado su preocupación ante la implementación de las mismas. Entre ellos, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien dijo al periódico El Universal que el plan presentado por el presidente “no tiene nada” de reactivación económica.

Con un pronóstico económico de alcance cercano al -5% al terminar el sexenio, aseguró que este podría ser un “sexenio perdido si no se toman medidas” adecuadas. Podría obtenerse como resultado un decrecimiento o un crecimiento acumulado en seis años del 1%.

Por otro lado, informó que entre las medidas, la única que podría ser rescatable sería la devolución oportuna del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a las empresas, pero que el otorgamiento de crédito a los empresarios por la Nacional Financiera no fue un tema del que hubiera sido tocado por el mandatario durante la reunión que tuvo con los dirigentes de la Iniciativa Privada en México.

Aunque el presidente aseguro que la crisis sanitaria es pasajera, la económica será mucho más duradera si no se toman las medidas adecuadas, de acuerdo las predicciones de los empresarios

Los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dieron al medio sus opiniones sobre el plan de López Obrador.

Entre las consecuencias que el dirigente de la Concanaco encontró estuvieron la casi imposible recuperación y supervivencia de pequeñas y medianas empresas mientras dura la epidemia del coronavirus. Y aseguró que “sin apoyo a las empresas, disminuirá la recaudación, habrá despidos y el crecimiento se verá mermado en el futuro”.

Enoch Castellanos dijo que el país caerá de forma inminente en un “derrotero tétrico”, pues para él, el presidente “básicamente no dijo nada (…) son números alegres , no sustentados en la realidad”. Puso como ejemplo, la promesa de los dos millones de empleos que AMLO prometió generar, pero estos podrían no tener Seguro Social o Infonavit ya que sin “empresas para pagar impuestos, no va a haber dinero para apoyos sociales”.

Otros empresarios como Carlos Salazar Lomelí, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA,) concordaron con varios de los puntos vertidos por los otros empresarios. Pero, Salazar Lomelí destacó a El Universal que la respuesta de López Obrador es incompleta ante el gigantesco tamaño de la crisis que enfrenta y enfrentará el país.

Enoch Castellanos dijo que el país caerá de forma inminente en un "derrotero tétrico", pues para él, el presidente "básicamente no dijo nada (…) son números alegres , no sustentados en la realidad"

Aunque el presidente aseguro que la crisis sanitaria es pasajera, la económica será mucho más duradera si no se toman las medidas adecuadas, de acuerdo con todos los empresarios entrevistados por el medio mexicano. Hasta el momento, no se han considerado “acciones emergentes para apoyar a la planta productiva”. Este argumento fue sustentado por los dirigentes, quienes ven un oscuro panorama para México si las medidas anunciadas por Obrador son implementadas.

El plan de reactivación económica de López Obrador está resumido en tres ejes: “mayor inversión pública para el desarrollo, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana”. Se planea crear, por ejemplo, un fondo de 35,000 millones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para dar créditos de 20 y 56 mil pesos que podrían beneficiar a 670 mil trabajadores del estado.

Los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fovissste, la no creación o aumento impuestos, la reducción de sueldos y eliminación de aguinaldos de los funcionarios del gobierno, se encuentran entre las propuestas del actual mandatario mexicano.

