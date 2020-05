Por promedio de 7.8 no obtuve mención honorífica en la UNAM: AMLO

Durante su discurso matutino de este 15 de mayo, Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que por su promedio académico de 7.8 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no le dio mención honorífica a sus tesis de licenciatura.

Explicó que como para muchos mexicanos, para él “era muy difícil estudiar”.

“Hice un trabajo de tesis que se llama ‘la formación del Estado nacional en México’ (…) Y habían acordado darme mención honorífica por la tesis y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar, 7.8; entonces, no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sino es arriba de ocho”, recordó.

El presidente habló de sus anécdotas durante sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas, al tiempo que recordó a sus profesores, por el Día del Maestro, entre ellos Paulina Fernández y Octavio Rodríguez Araujo.

