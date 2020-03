Piden consumo responsable y garantizan abasto de productos en Jalisco

Autoridades, representantes de comerciantes y almacenes pidieron a la ciudadanía hacer compras responsables, ante la confirmación de dos casos de Covid-19 en Jalisco.

Afirmaron que hay inventarios suficientes para dos meses y la apertura de tiendas con normalidad.

En conferencia, el coordinador de crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, anunció que la autoridad estatal, emitió recomendaciones entre las que se encuentran que las compras en tiendas las haga sólo un integrante de la familia, evitar acudir con niños o adultos mayores para evitar riesgo de contagio.

“No se aplicará una política de compras máximas, sería contraproducente, los establecimientos pondrán avisos y carteles para que las personas tengan un criterio de compras responsables”, afirmó Guzmán Larralde.

Agregó que la central de abastos y los almacenes tienen inventario suficiente y no existen problemas de desabasto, “ni siquiera de los productos de alta demanda”, por lo que pidió a la población acudir a hacer sus compras en los mismos términos que lo hacen habitualmente.

“El resurtido está tardando porque no estaban preparados para este tipo de demanda, no obstante, se están haciendo los pedidos de resurtido y están llegando a las tiendas. Los alimentos básicos siguen llegando de los estados originarios, no es necesario hacer compras de pánico”, subrayó.

Por su parte, Salvador Hernández, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), destacó que el no existen riesgos de desabasto a pesar de las compras de pánico e insistió que el inventario es suficiente para atender la demanda de Jalisco y los 14 estados a los cuales atienden.

“La central de abastos tiene una capacidad para garantizar el alimento de los jaliscienses hasta por dos meses. Hemos hecho inventarios y tenemos lo suficiente para enfrentar la situación”, informó el presidente de la UCMA.

Detalló que diariamente en la central de abastos de Guadalajara se atiende a 60 mil personas y el volumen de abastecimiento se ha mantenido sin variaciones para atender la demanda de productos frescos.

Por su parte, Ruth Carolina Muñoz Salazar, representante de la Asociación Nacional de tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) sostuvo que la mercancía en los estantes de los establecimientos se mantendrá en un flujo normal y “las tiendas estarán abiertas, habrá productos y se pueden hacer compras sin dificultad”.

Agregó que no existen políticas para limitar el consumo debido a que no hay una situación de emergencia y las cadenas de abastecimiento de las 25 marcas de almacenes que hay en Jalisco, operan con normalidad.

