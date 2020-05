Personal médico que atiende Covid 19 tendrá seguro médico

-Se otorgarán 50 mil pesos a los que resultaron afectados durante la atención de esta enfermedad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció durante la mañanera de este jueves un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para otorgar seguro al personal médico que atiende Covid 19 en las instituciones de salud pública del país.

“Nos da mucho gusta esta mañana poder anunciar un acto de apoyo y solidaridad de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el propósito de la presencia de ellos es dar al pueblo de México una buena noticia, como ha venido sucediendo muchas organizaciones civiles, empresariales están adhiriéndose, apoyando, mostrando su humanismo para que entre todos podamos enfrentar la pandemia del coronavirus y salir adelante.

En este sentido explicaron que el seguro busca proteger a 1.6 millones de trabajadores de la salud otorgando 50 mil pesos a aquellos que resulten afectados en su salud por atender a pacientes de esta enfermedad.

El seguro médico se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto.

“La verdad es que ha sido conmovedor cómo ha habido solidaridad y fraternidad en el pueblo de México, en el sector salud, los médicos, y enfermeras y también en las organizaciones civiles y empresariales y cada vez hay más muestras de apoyo”, insistió.

En otro tema enfatizó que aunque se le critique de pretender militarizar al país, es necesaria su disciplina y entrega para hacer frente a la violencia.

“No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional quede como la Policía Federal preventiva, sería un rotundo fracaso, por eso aunque me critiquen de que quiero mitilzarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario, y como no tengo problema de consciencia por eso puedo plantearlo; todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos. Estoy pendiente y además estoy viendo cómo se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando”.

López Obrador destacó que aún no se definen las 10 subsecretarias que desaparecerán con el plan de austeridad, pero aseguró que ni Sedena ni la Marina se verán afectadas.

“No queremos endeudar al país y vamos a intensificar el plan de austeridad republicana, y en efecto van a quitarse alrededor de 10 subsecretarias y vamos a anunciar pronto cuáles son esas subsecretarias, todavía no se definen pero sí se va cumplir con el decreto de la eliminación de estas subsecretarias.

Respecto al Coneval agregó que “estamos trabajando para que esto no suceda, todos los días estamos dispersando recursos de créditos vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir dispersando, aquí está Arturo Herrera extraordinario secretario de Hacienda, que como se dice coloquialmente nos está haciendo el paro y no falta el dinero para distribuir recursos abajo, este mes tenemos estimado bajar alrededor de 120 mil millones de pesos, la mayor parte de ese dinero es entrega directa como se hace con los créditos a pequeñas empresas. Llevamos entregados 16 mil millones de pesos en total de todos los créditos, ya empezamos a entregar 1 millón de créditos para el sector formal e informal”.

