Pagar casetas con TAG o tarjeta para prevenir contagios, recomienda Jiménez Espriú

Para prevenir contagios de Covid-19 en las casetas de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se recomendó a los usuarios que los pagos sean realizados vía TAG o tarjeta de crédito, aseguró Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Entrevistado tras sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el funcionario dijo al interior de Capufe existen no menos de 10 casos de funcionarios contagiados por coronavirus.

Expuso que aunque la gente no cuente con dichas formas de pago el personal de casetas cuenta con el equipo necesario, como guantes y caretas, para desempeñar su trabajo bajando el riesgo.

“Hemos pedido a la gente que en la medida de lo posible sea el pago con TAG o tarjeta de crédito; no todo el mundo tiene el TAG, no todo el mundo tiene la tarjeta de crédito, pero sí las gentes que tocan el dinero están con guantes y por más que tengan esta seguridad saben que no tienen que tocarse la cara”, dijo el funcionario.

En ese sentido, Jiménez Espriú informó que al interior de Capufe existen no menos de 10 casos de funcionarios contagiados por el coronavirus.

No obstante, señaló que sus casos no implican gravedad y que ya son atendidos por las autoridades sanitarias.

Destacó que tanto el personal que trabaja en oficinas administrativas como en casetas de cobro tiene todas las medidas de seguridad y acata el protocolo de riesgo.

“Afortunadamente son pocos (los contagiados), no hay ninguno en estado delicado y estamos siguiendo todos los protocolos, las medidas, y las gentes que están trabajando en Capufe, tanto en las oficinas como en las casetas, están trabajando con todos los protocolos de seguridad”, afirmó.

Por otro lado, cuestionado sobre si se suprimirá alguna subsecretaría de dicha dependencia ante la nueva política de austeridad el funcionario federal indicó, que por el momento, ese tema no ha sido abordado con el presidente.

