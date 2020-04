Ofrecen créditos en nombre de La Unión en el perímetro B del Centro Histórico

Grupos de extorsionadores que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México utilizan el nombre de La Unión Tepito para ofrecer créditos de 10 mil pesos o más a comerciantes establecidos y ambulantes.

Las ofertas se han hecho directamente desde hace dos semanas con el argumento de que los locales han cerrado y no se permite la instalación de puestos semifijos en el perímetro B del Centro Histórico.

“Como saben que muchas personas fueron despedidas de los establecimientos y los demás no se pueden instalar, estos grupos, que los ves llegar en sus motonetas en grupos de cinco o seis jóvenes, ‘rentan’ el nombre de la Unión Tepito y ofrecen de diez mil pesos para arriba con un interés de cinco por ciento en seis meses, muy bajo, pero que tiene como fin reclutar gente o establecer un derecho de piso”, expuso uno de los comerciantes quien recibió el ofrecimiento.

Las propuestas de los grupos delictivos en las calles han sido expuestas por las autoridades policiales de la capital y han logrado que el tema escale a nivel federal, pues fue abordado el pasado 21 de abril en la reunión del Centro Nacional de Contingencias, en la que estaban presentes elementos de las Secretarías de Seguridad Pública Ciudadana y de la Defensa Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Guardia Nacional.

10,000 pesos es el monto inicial de los créditos que ofrecen

En la lista de los temas que fueron discutidos se precisa este asunto bajo el título: “Los grupos delincuenciales inician el modus operandi de préstamo de dinero”.

Además del ofrecimiento directo, se ha detectado que estos grupos delictivos utilizan a los líderes del comercio informal para difundir sus préstamos, principalmente en calles del perímetro B como Jesús María, Emiliano Zapata, Manuel Doblado y Vidal Alcocer.

Un comerciante de Manuel Doblado comentó que algunos de sus trabajadores, a los que tuvo que despedir cuando se decretó la contingencia, han recibido ofertas de trabajo de estos extorsionadores quienes prometen un sueldo de entre tres mil 500 y cinco mil pesos.

“Aquí a dos muchachos que me ayudaban y que lamentablemente ya no pude tener, porque cerré desde hace más de tres semanas, les ofrecieron trabajo para estar vigilando y para enviar mensajes en sus motonetas. No saben si aceptar, pero uno de ellos tiene dos niños y no ha encontrado trabajo ni en las gasolineras”, expresó el comerciante, quien pidió el anonimato.

Los entrevistados señalaron que también se ha observado una disputa por el control de los territorios en esas calles, ya que ha aumentado el número jóvenes que viajan a bordo de motonetas para detectar a los pocos comerciantes que, por alguna razón, abren sus locales o intentan instalarse sobre la calle. Estas rondas se hacen en grupos de cinco o seis vehículos por la mañana y la tarde.

Aprovechan para asaltar inmuebles

Mario Salomón, especialista en seguridad privada, señaló que en las últimas semanas han detectado una nueva forma de delinquir: disfrazarse como personal de bioseguridad que llega a sanitizar u ofrecer un servicio preventivo contra el virus de COVID-19 para asaltar comercios y viviendas.

5 por ciento es la tasa de interés propuesta a seis meses

También se ha detectado el robo y falsificación de productos médicos como cubrebocas o gel antibacterial.

“Ya hemos visto muchos casos en la Ciudad de México de falsificación y venta de productos sanitarios, también en el suministro de sanidad; el interés y la demanda que tienen, de eso se han valido los delincuentes para que con engaños puedan entrar a los inmuebles y las viviendas para robar”, expuso Salomón.

