No me haré la prueba de Covid, porque no tengo síntomas: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó durante la mañanera de este lunes, que no se hará la prueba de Covid 19, ya que no tiene ningún síntoma.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien, me cuido, se guarda la distancia, ahora que fui a la gira, en los actos muy poca gente, solo medios y eso los compañeros que van de Comunicación Social, gracias por lo que hacen, porque a través de ellos se hace la transmisión del acto”.

Lo anterior, luego de que se anunció que el titular del IMSS, Zoé Robledo, dio positivo a este virus, mismo que tuvo contacto el viernes pasado con el mandatario federal.

Al respecto puntualizó que está bien, y aislado en su casa junto a su familia, que también está contagiada, pero sin síntomas graves.

“Deseamos que se mejore, que salga adelante Zoé, sí él se contagió y está recluido en su casa, está bien; de todas formas hay que estar atentos, su familia también tiene la infección del virus, pero sin gravedad, lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor y sufrimiento. Aprovecho para enviar mi abrazo y pésame a familiares de quienes han perdido la vida en esta pandemia, son personas que enfrentaron esta pandemia y se nos han adelantado”.

En otro tema, se dijo a favor de que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sean vinculatorias.

“Lo de derechos humanos tiene que hacerse un análisis, pero veo bien que las recomendaciones sean vinculantes para que sea más eficaz la justicia; antes se emitía recomendaciones, y no se cumplían y no había justicia, lo veo bien para que nadie viole derechos humanos”.

En cuanto a la relación con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, sentenció que no quiere pleitos con nadie, pero lamentó las declaraciones del mandatario estatal al acusarlo de orquestar las manifestaciones en su estado.

“Bien a secas, no tenemos pleito con nadie, ni queremos tener pleito; me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencia, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante”.

El presidente insistió que “yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores, esa es la doctrina de los conservadores; no creo que ese sea el mejor método de relacionarnos y di instrucciones para que no nos metamos en nada, además, no tenemos porque inmiscuirnos, además, sí hay violación de derechos humanos está la CNDH, lo dije, tiene que intervenir, y en este caso la FGR que es autónoma”.

Em cuánto al crédito del Banco de México, puntualizó que es una operación de rutina y se solicitó desde el año pasado.

“Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanza, seguimos sosteniendo que no va aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad; estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos”.

Lo anterior, explicó, ya que Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo a destinar el presupuesto a lo fundamental, ya que pretenden aumentar el presupuesto destinado a la gente, de 50 mil millones de pesos de lo que ya estaba autorizado.

“Esto tiene que ver con lo créditos a las empresas familiares, rehabilitación de hospitales, contratación de médico y enfermeras, hemos contratado 50 mil de personal de salud para reforzar los servicios de salud”.

López Obrador reconoció que aún no presenta su declaración patrimonial, pero aclaró que no tiene ni cuentas bancarias, ni inmuebles a su nombre.

“Voy a presentar mi declaración patrimonial, pero no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz, yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, no de ahora, llevo así 30 años, nunca. Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto, a cerca de bienes no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca. La casa de Palenque la entregué a mis hijos, claro que mediante un procedimiento legal, (…) respeto al que tiene dinero, porque no todo el que tiene es malvado, porque lo han hecho conforme a la ley”.

Por otro lado, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, indicó que la dependencia realizó 319 inspecciones a las empresas que solicitaron reiniciar actividades y solo 42 por ciento de estas empresas cumplieron con los protocolos de salud para evitar contagios entre trabajadores.

