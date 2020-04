“No le den libertad a mi agresor”: la sólida exigencia de justicia

Tras varias horas de audiencia, el juez de control Jorge Victor Velazco Castellanos, se encuentra presidiendo la audiencia de vinculación a proceso del exdiputado, Juan “N” El antes priísta fue acusado por el delito de tentativa de feminicidio en perjuicio de la saxofonista Maria Elena Ríos, quien el pasado 9 de septiembre fue atacada con ácido fuera de su domicilio en Oaxaca. En caso de que sea declarado culpable el imputado podría pasar 45 años en prisión.

La audiencia se lleva a cabo en Huajuapan de León, una ciudad de la región mixteca de Oaxaca, mismo lugar donde sucedió la agresión y se emitió la orden de aprehensión para el hoy imputado. El hombre de 49 años de edad se entregó a las autoridades el pasado 6 de marzo, luego de que tres de los cinco implicados en el ataque hubieran sido detenidos. El último de los participantes es el hijo del ex funcionario, quien continúa prófugo de la justicia.

Debido a la desconfianza en el proceso la saxofonista escribió en su cuenta de Twitter:

“En estos momentos la audiencia de mi agresor se lleva a cabo. Hago votos para que el juez Jorge Victor L. Velazco Castellanos y el presidente del tribunal Eduardo Pinacho Sanchez privilegien la justicia y no le den libertad a mi agresor”.

Silvia Ríos Ortíz, hermana de la víctima, señaló en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez que la posible razón por la que el diputado se entregó fue para facilitar su liberación. Para María Elena, las imágenes de Juan “N” sin esposas y a un lado del secretario de Seguridad Pública de Oaxaca lucían muy “falsas”, como dijo a El Universal.

Los tres hombres que han sido detenidos por el ataque fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio. Rubiciel “R” y su padre Ponciano “N”, quienes perpetraron el ataque a la saxofonista, dieron el nombre de Vera Carrizal al señalar a la persona que los había contratado, dijo la víctima durante una entrevista con Milenio.

El tercero de ellos fue Rubén, alias El Charles, vinculado a proceso por su probable participación como uno de los tres autores intelectuales del ataque con ácido y por haber sido quien entregó el producto químico a los presuntos autores materiales del delito.

Recientemente fue dado a conocer que la presunta mente detrás del ataque contrató los servicios del despacho de la abogada Carla Pratt Strafon con sede en Nueva York y con más de 30 años de experiencia.

Derivado del avance en las pesquisas de la carpeta de investigación y de distintas declaraciones que proporcionó la agraviada, también se sabe que María Elena Ríos fue pareja sentimental de su agresor.

De acuerdo con lo que Ríos Ortiz dijo a la periodista Carmen Aristegui, el expriísta se tomó atributos por encima de ella:

“Decía que era mi dueño, que me iba a hacer un hijo, que sin él yo no era nada, que si lo dejaba Dios me iba a castigar (…) él se sentía Dios al creer tener el derecho de arrebatarme la vida”.

Cuando la joven decidió abandonar al político, éste comenzó a amenazarla asegurándole que no conocía el gran poder que tenía en el estado. Le dijo que si lo dejaba, algo malo le pasaría. Tras lo sucedido, María Elena Ríos no ha parado de exigir justicia y hoy que su agresor se encuentra frente a un juez, su exigencia se vuelve más contundente: “No le den libertad”.

