“No colapsó el sistema de salud”; Presidente pide hacer último esfuerzo

México está a punto de declarar que logró domar la pandemia del covid-19 porque no colapsó su sistema de salud, estimó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al reiterar que aún la zona centro del país se encuentra en semáforo rojo de máxima alerta por lo que hay que mantener la disciplina de la sana distancia y el distanciamiento social, el Presidente de México dijo que tiene muchas esperanzas de que el país someterá a la nueva enfermedad porque la gente ha sido muy responsable en su comportamiento y el gobierno de la República tiene un vocero extraordinario, el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez.

“Ya estoy a punto de declarar, todavía (no). porque tengo que actuar de manera precavida, se trata de una epidemia grave, pero sí, ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara”, destacó el presidente ante los medios de comunicación.