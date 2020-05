No al endeudamiento público, asegura AMLO

-Se presentaron una serie de programas por parte de la Secretaría de Economía

Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene firme en la política del no endeudamiento público, ni el rescatar “a los de arriba”.

Explicó que “lo que se está haciendo para reactivar la economía y garantizar el bienestar del nuestro pueblo; ante la pandemia estamos aplicando una política social distinta a lo de siempre, antes lo primero era rescatar a los de arriba y endeudar al país, ahora actuamos con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados, son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones, a veces se olvida de que la deuda pública se traslada de generación en generación”.

Por su parte la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, explicó que van más de 900 mil los beneficiarios de créditos a la palabra por 25 mil pesos entregados en coordinación con la Secretaría del Bienestar.

Puntualizó que la mayoría de los negocios beneficiados se dedican al comercio.

Detallaron que para el sector de Abarrotes: 35 mil 924; Ropa, textiles y accesorios: 22 mil 466; Antojitos: 22 mil 026; Talleres o hojalaterías: 9 mil 239; Salones y clínicas de belleza: 6 mil 489; Peluquería y estética: 6 mil 344; Prendas de vestir: 10 mil 568; Panaderías y pastelerías: 7 mil 073; Mueblerías: 3 mil 976.

Además, el director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que van 2 mil millones de pesos en créditos del IMSS a empresas solidarias, es decir, que el monto total que se ha inyectado a estas empresas que no dieron de baja a trabajadores ha sido de 2 mil 833 millones 750 mil pesos.

Por su parte el mandatario estatal señaló que el próximo lunes, realizarán un análisis sobre regreso a actividades.

“El lunes vamos a llevar a cabo una reunión de análisis y propuesta para empezar abrir el país, estamos pensado que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios en donde no hay casos, y en donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas, municipios en donde todas sus colindancias no tiene problemas”.

