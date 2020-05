Muere jurídico de Reclusorio Norte por Covid-19; un custodio falleció el miércoles

Armando Carrillo Bahena, director jurídico de fines de semana y días festivos en el Reclusorio Norte falleció por COVID-19, informaron fuentes penitenciarias, quienes dijeron que un custodio más de ese penal también había muerto por contagio, el miércoles pasado.

El 13 de mayo pasado, los familiares de los reclusos se manifestaron para exigir que se atienda a los presos contagiados por covid-19. Foto: Cuartoscuro

También señaló que, pese a la preocupación de un contagio, los custodios no dejan de laborar porque no les alcanza el sueldo y tampoco quieren ir al ISSSTE por temor a que no los atiendan o puedan fallecer al ser retenidos.

El entrevistado agregó que siguen aislando a internos por sospecha de contagio en el dormitorio 10 BIS.

El área de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno fue consultada para conocer más detalles o su postura sobre estos hechos, pero al cierre de esta edición se esperaba una respuesta.

El 7 de mayo, Excélsior publicó que en los 13 penales de la ciudad hay más de 60 casos confirmados de COVID-19 que no se han hecho públicos, según Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta.

CON AUDIENCIAS REMOTAS

Ante la contingencia sanitaria por covid-19, internos del Reclusorio Sur y mujeres procesadas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla tendrán audiencias remotas para evitar ser trasladados a las salas de audiencias del sistema procesal penal acusatorio que estén en otras zonas.

El Poder Judicial de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno local acordaron la instalación de la Plataforma Integral para Grabación de Salas Remotas en el Reclusorio Sur y Santa Martha Acatitla, como medida para evitar contagios por coronavirus.

En una reunión, el magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, y la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, acordaron las reglas de operación correspondientes, en los que se señala que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Gobierno, tendrá responsabilidades en el uso, resguardo y operación de los sistemas que se instalarán en las salas de telepresencia en los recintos penitenciarios mencionados.

Según la Plataforma Integral para Grabación de Salas Remotas en el Reclusorio Sur y Santa Martha Acatitla operará mientras esté vigente el Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México, derivado de la pandemia por COVID-19.

