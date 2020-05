Momento más crítico para México por Covid 19 será el 06 de mayo: López-Gattel

-Fecha prevén habrá más contagios

Durante la mañanera de este viernes el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de Gobierno Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que proyectan que el 06 de mayo sea el día con más contagios en el país, por consecuente el más crítico para México.

Sin embargo, reconoció que la curva de contagios se ha mantenido estable, pero puntualizó que ésta curva continuará así siempre y cuando la población cumpla con las medidas de resguardo y sana distancia.

“El momento cumbre de la epidemia está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo, nos falta un semana hasta llegar a ese momento cumbre y después comenzará a descender, pero esto pasará sí y solo sí se cumplen con las medidas de sana distancia”.

También señaló que ya hay hospitales al límite de su capacidad, pero sigue habiendo otros con disponibilidad.

“Tenemos distintas capacidades instaladas y expandidas. El ISSSTE está saturado en este momento para camas generales pero esto no quiere decir que todo esté saturado, los institutos de salud obviamente fueron los primeros que se ocuparon a pesar de que hubo una amplia reconversión, todo el de Ciencias Médicas, dos pisos de Cardiología pero obviamente fueron los primeros, hoy 01 de mayo les decimos ya no vayan a estos hospitales porque están en su límite de capacidad, pero insistimos, no quiere decir que todo el sistema está a su límite”.

En este sentido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que tras el momento más crítico, se irá a la baja, de acuerdo a las proyecciones.

“En el caso de la Ciudad de México tenemos camas suficientes, garantizarle eso al pueblo para atender, pero que tenemos que acudir a las camas disponibles y no ir donde ya hay saturación a esperar”.

Agregó que los hospitales están obligados a dar servicios.

“Todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, a la población abierta que no tiene seguro social, sería violatorio de la Constitución si va un enfermo, pero no lo pueden atender porque no es derechohabiente, eso que quede muy claro para directivos de hospitales”.

López Obrador también envió su pésame a familiares y amigos por la muerte del cantautor Oscar Chávez.

“Se nos fue ayer el maestro Óscar Chávez, nuestro pésame sentido a sus familiares, a sus amigos, a los millones de seguidores de su música, lo vamos a recordar siempre”.

También se conmemoró el Día del Trabajo.

“Hoy es 01 de mayo, Día del Trabajo, no podemos olvidar esta fecha aún en las circunstancias actuales tenemos que recordar las luchas por mejores condiciones laborales de los obreros que iniciaron los movimientos de reivindicación como los obreros de Chicago, los obres textiles, de las minas, los obreros que siempre han luchado por mejore condiciones salariales, de trabajo; los que han hecho uso del derecho a la huelga para hacerse escuchar; entonces hoy vamos a conmemorar esta fecha aquí en Palacio Nacional”.

López Obrador agregó que quitarán su nombre de las cartas que se enviaron a los empresarios.

“Mandamos una carta a los que están recibiendo los créditos del IMSS, empresarios pequeños que tienen de 1 a 10 trabajadores, y es para todos los empresarios, me da mucho gusto que se estén entregando estos créditos, ya llevan como 60 mil entregados, como 20 mil diarios, pero como es a la palabra era una carta explicando qué tienen que hacer y porque les tenemos confianza; firmé la carta y mi nombre, no le gustó, dijeron que estaba haciendo proselitismo político y ya se tomó la decisión de quitar mi nombre, no los voy a testerear que estén tranquilos y en este caso ojalá y revisen la iniciativa de ley y que vean la exposición de motivos y que no sea así nada mas de que no vamos a aprobar nada del presidente”.

