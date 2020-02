‘México no exagera en medidas contra virus’

El Gobierno de México ha tomado las medidas correctas para prevenir brotes de coronavirus y no ha exagerado en sus acciones, consideró el vocero de la embajada de China en territorio mexicano, Ma Zhen.

En rueda de prensa, el funcionario chino aseguró que el Gobierno de su país ha tomado medidas exhaustivas, y si bien se han registrado nuevos casos de personas infectadas, la cifra de muertos no sube a velocidad exorbitante.

Los últimos datos del Gobierno chino, detalló, es que hasta la mañana de este martes eran 20 mil 530 casos de personas con coronavirus, de éstos, 2 mil 788 están en estado crítico.

Hasta ahora son 426 personas fallecidas y 718 ya sanaron. Hay 23 mil 214 casos sospechosos, mientras que fuera de China son 174 personas infectadas.

Ma Zhen mencionó que su país ha tomado medidas en dos categorías: una, para contener la propagación y dos, fortalecer la asistencia sanitaria.

Lo que China tiene hoy, es una escasez de material, sobretodo cubre bocas, protectores para los ojos y las batas que utilizan los médicos para protegerse.

“Muchos países están ofreciendo ayuda, materiales. México no ha planteado hasta ahora enviar ayuda”, comentó.

Manifestó aprecio por la actitud del Gobierno mexicano, respecto a la epidemia del coronavirus.

En el caso de los 10 mexicanos que salieron de Wuhan, el funcionario chino comentó que el Gobierno de su país apoyó a la embajada mexicana y antes de partir, a la decena de connacionales se les aplicó un examen médico para descartar que fueran portadores del virus y ninguno, dio positivo.

En tanto, otros mexicanos que han salido de China, señaló, si no estuvieron en la ciudad de Wuhan, no es necesario que pasen un proceso de cuarentena.

“Queremos llamar a la comunidad internacional para que sigan las sugerencias que se han dictado para la prevención y el control de esta enfermedad. Hay que evitar generar pánico, en China se han tomado las medidas necesarias para proteger a toda la población”, indicó.

Ma Zhen destacó que a pesar de la emergencia, existe tranquilidad en la comunidad de extranjeros que están en el país.

El aumento de personas contagiadas, mencionó, está sólo en Wuhan. Hay casos en otras provincias, pero no crecen a la velocidad que ocurrió en esa ciudad.

Ma Zhen añadió que médicos y científicos, en su mayoría chinos, ya trabajan en la elaboración de una vacuna que pueda controlar la enfermedad y pareciera que en próximas semanas se puede tener.

Sin revisión si no estuvieron en Hubei: SRE

Las personas que lleguen a México provenientes de China, y que no hayan estado en la provincia de Hubei, además de que no presenten síntomas de coronavirus, no son sometidas a revisión, divulgó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería difundió que sólo los casos sospechosos o graves son sometidos a revisión médica.

Recordó que es recomendable poner en práctica las medidas de prevención encaminadas a evitar el contagio de enfermedades respiratorias mientras se permanezca en ese país.

Ningún mexicano que se encuentra en China, por distintos motivos, ha sido contagiado con el coronavirus, aseguró la dependencia.

Añadió que las representaciones de México en China se mantienen en permanente comunicación con miembros de la comunidad mexicana en ese país.