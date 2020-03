María Elena habla sobre su vida tras ser atacada con ácido en Oaxaca

México. Seis meses después de haber sido atacada con ácido en Oaxaca, María Elena Ríos Ortíz, habla sobre cómo ha sido su vida tras la agresión.

En entrevista para El Universal, la saxofonista narró las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, ya que el cambio no solo es físico, sino que también psicológico y emocional.

La joven de 27 años, comenta que han sido necesarias varias cirugías e injertos en su rostro, brazos y piernas, como parte de su recuperación, la cual los médicos señalan que podría tardar hasta cuatro años.

También señala que a pesar de que los medios de comunicación se enfocan en recordar el ataque, ella quiere que la gente sepa que no sólo le cambiaron la vida, también la de su familia.

Esto, ya que su padres, quienes tienen más de 60 años, tuvieron que abandonar su casa en Huajapan de León, en Oaxaca para poder darle los cuidados que ella requiere.

A pesar de ello, María Elena se dice conmovida por el apoyo que ha recibido, especialmente por la comunidad de músicos, quienes se manifestaron por su causa, lo que ha sido un motor para su recuperación.

A lo largo del último semestre, confiesa, ha vivido momentos de crisis por no poder tocar su instrumento, pues por el corrosivo, las cicatrices queloides afectaron su boca, la cual se hizo pequeña.

“Ahora no comprendo de qué consta mi vida. De pronto me siento muy deprimida, a veces molesta… e incluso muy feliz”.

En la platica, María cuenta que todos los días se levanta a las siete de la mañana para asistir a su terapia, pero no sale.

“Tengo que estar encerrada. No tengo, ni tendré la libertad de salir, pues hasta ahora las autoridades no han garantizado mi seguridad ni la de mi familia”, comenta sobre Juan Vera Carrizal, exdiputado priista señalado como autor intelectual.

A pesar de acudir a fisioterapia debido a la calcificación que sufrieron sus huesos tras pasar cuatro meses en cama, por el ataque, María Elena comenta que el dolor, aunque ha disminuido, aún está presente.

“No puedo dormir, porque siento que me pica, que la piel se me estira, a veces que se encoge. Aunque mi mamá me apoya dándome masajes, llega el momento en el que me pongo a llorar… y vuelvo a tener esa desesperación y me pregunto ¿por qué a mí?”.

Asimismo, la joven cuestiona sobre la justicia que se tiene en el país, y a pesar de tener fe en que llegara algún día, no oculta su impotencia al hablar sobre las dificultades a las que se ha enfrentado en el proceso legal.

Lo que María Elena tiene claro es que esa rectificación de los cargos contra el empresario y los autores materiales, aprehendidos en diciembre pasado, no llegó sola.

Subraya que ello no habría sido posible sin la insistencia de su hermana, Silvia, quien llevó el caso a los medios de comunicación y se ha convertido en activista en su nombre.

Aquí la entrevista completa:

Con información de El Universal.

Me gusta: Me gusta Cargando...