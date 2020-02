Madre de Giovana pide perdón y dice que necesita ayuda para seguir con el proceso

Esta Tarde Marcelina Cruz, madre de Gladis Giovana, presunta feminicida de la menor Fátima Cecilia dio una conferencia donde dijo que aún no ha visto a su hija además de no contar con los recursos suficientes para seguir con el proceso.

“No tenemos recursos para continuar con el proceso, espero que alguien pueda acercarse y nos ayuden” dijo la mujer, además se siente vulnerables.

“Sí estoy preocupada; hasta ahora no me he podido comunicar con ella. No tenemos recursos para continuar el proceso, espero que alguien pueda acercarse y nos ayuden”, comentó la madre de Giovana N. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/AWThNb83yf

