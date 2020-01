Lucas Passerini, muy cerca de Cruz Azul

Uno de los dos refuerzos que busca Cruz Azul para el Clausura 2020 de la Liga MX está cerca de concretarse y es el delantero argentino Lucas Passerini, procedente del Palestino de Chile.

Tras la lesión del argentino Milton Caraglio, misma que lo dejará fuera de las canchas cerca de tres meses, el cuadro celeste se dio a la tarea de buscar un artillero y ya está cerca de ser anunciado.

Passerini, de 25 años y con experiencia en el futbol de su país, en Paraguay y Chile, llegaría al cuadro cementero luego de ser el máximo goleador del balompié andino en la reciente temporada, en la que marcó 14 anotaciones.

En días pasados el técnico de Cruz Azul había manifestado que no llegaría cualquier refuerzo al equipo, pues al menos tendría que ser seleccionado nacional “y si no debe ser el mejor de su liga en su posición”, algo con lo que cumple el artillero.

Ahora tendrá que llegar al país y de inmediato responder a la confianza, algo que pidió Siboldi el pasado 8 de enero, “al momento que se baja del avión tiene que dar resultados, buscamos que el que venga esté en condiciones”.

Passerini, de 1.89 metros y gran capacidad goleadora, debutó en el Quilmes de su país en 2014 y también militó en Comunicaciones, Estudiantes, Tigre y Sarmiento de Argentina, además del Guaraní de Paraguay y Palestino.

Con el cuadro andino militó el último torneo, en el cual logró 14 anotaciones, lo que le valió para ser vinculado a otros clubes grandes de Chile, Colo Colo uno de ellos.

Palestino lo firmó por tres temporadas más, anunció el pasado 24 de diciembre, y menos de un mes después está muy cerca de dejar al equipo para comenzar una nueva aventura profesional, ahora en el país “azteca”.

Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul dijo que además de Passerini están en busca de otro refuerzo.

“El otro es un jugador colombiano, estamos intentando cerrarlo, no les digo el nombre porque no me gusta manosear la negociación. Es un nombre que no lo tienen ustedes, pero es un delantero que puede jugar en toda la zona de enfrente”, dijo en entrevista a ESPN.

Me gusta: Me gusta Cargando...