Los Pinos será albergue para el personal de Salud: AMLO

-Aseguró que aún hay disponibilidad de camas pata atender a los enfermos de Covid 19

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Centro Cultural de Los Pinos se convertirá en albergue para personal de salud que atiende Covid 19.

Por su parte el director del IMSS, Zoé Robledo explicó que será para todos aquellos que lo requieran

“En coordinación con Cultura se dispuso del complejo cultural Los Pinos para recibir al personal hoy entran 58 médicos enfermeras que atienden Covid en el Centro Médico La Raza, en el Siglo XXI y el hospital de zona de Tlatelolco, van a tener hospedaje, alimentación, área de lavandería, limpieza de áreas comunes, disposición de zona recreativa, internet, transporte, además, estamos disponiendo que el personal mantenga el seguimiento de los síntomas”.

Detalló que fueron habilitadas ya la Casa Miguel Alemán, la Cabaña número 2, 3 dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial, comedor Molino del Rey, antiguo helipuerto y canchas de futbol, recibirán hasta 80 personas, con posibilidad de crecer hasta 100.

El mandatario federal aseguró que la capacidad hospitalaria aún no ha sido rebasada, pero destacó a partir de este lunes comenzará con la aplicación de los planes Marina y DN-III de las fuerzas armadas para reforzar las acciones e infraestructura del sector salud para hacer frente a la pandemia de Covid 19.

“Hoy queremos informar sobre el inicio, aunque ya nos hemos venido preparando de tiempo atrás, hoy vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN-III, de la Secretaría de la Defesan, y el Plan Marina, de la Secretaría de Marina para reforzar la estrategia en contra de la pandemia de Coronavirus. (…) Tenemos infraestructura, camas, ventiladores, médicos, enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud, no hemos sido rebasados, afortunadamente contamos con las camas para atender a los enfermos, y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención”.

Agregó que se investigará la venta de ventiladores a sobreprecio, ya que toda ilegalidad, sobre todo en la contingencia, debe ser sancionada e investigada.

“Desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni si quera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad, de modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado y sancionado, y no debe de permitirse la impunidad. (…) la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, hacer la investigación y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado, igual el funcionario que entregó este contrato”.

Sobre las empresas que se desisten a parar actividades, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, indicó que se trata de Grupo Elektra y Autofin.

“Se niegan a parar actividades, 26 por ciento de estas se encuentran en regiones de mayor contagio, tenemos a Grupo Elektra en diferentes partes del país, con más de 10 mil trabajadores, es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre, tenemos el caso también de Autofin en la Ciudad de México, se dedican a la venta de vehículos automotores, no son una actividad esencial considerado por la Secretaría de Salud y aun así continúan con sus labores”.

