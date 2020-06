Los casos “rezagados” disparan muertes: Ssa

Al presentar el informe sobre la situación de la pandemia por covid-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que en 24 horas se sumaron más de mil fallecimientos por los resultados del Comité Técnico que analiza un subregistro o muertes que no habían sido confirmadas.

Durante la conferencia número 96 desde Palacio Nacional sobre el comportamiento del coronavirus en nuestro país, el funcionario de la Secretaría de Salud dijo que el incremento en las cifras es debido a que se sumaron los casos que se confirmaron este miércoles, pero que sucedieron de marzo a la fecha.

En el corte de este ayer se reportaron 11 mil 729 muertes en total y 101 mil 238 casos confirmados de coronavirus acumulados. De estos, 16 mil 829 son activos y 44 mil 869 más son clasificados como sospechosos.

Se registró un aumento de mil 92 en las defunciones y 3 mil 912 en los casos confirmados.

López Gatell explicó: “Habíamos dicho cuando tuvimos el 26 de mayo, 501 defunciones, que lo que solemos hacer es que cuando tenemos un paquete de información las comunicamos en tiempo real el día que se presenta el informe, pero no todas son del día que se presentan; hoy habrán notado que tuvimos un muy sustancial incremento en la mortalidad, ayer teníamos 10 mil 700 y tantas y hoy tenemos estas más de 11 mil, por eso queremos quede de manera muy clara.

“Como pueden ver hay unas de fechas muy antiguas como ésta del 15 de abril, apenas la pueden ver ustedes, está muy pequeñita, es una nada más y en los últimos 20 o 25 días tenemos varias que han tenido un lento proceder hacia el registro, por distintas razones, y ahí están representadas”, detalló López-Gatell.

Comentó que conforme sigan los resultados del Comité, al cual se sumó el IMSS, se darán a conocer en “paquetes” de entre 500 y mil.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reiteró que, con excepción de Zacatecas, el país “se encuentra en semáforo rojo, lo que quiere decir la máxima restricción” y advirtió que las empresas que comenzaron actividades a partir del 1 de junio “tendrán que seguir de manera muy estricta las medidas de seguridad y autoridad vigilará que así ocurra”.

Ayer, en su cuenta personal de Twitter, el funcionario federal precisó que solo permanecerán activas las actividades laborales consideradas formalmente como esenciales por el análisis efectuado por la autoridad sanitaria.

PREOCUPAN TABASCO Y CDMX

Aunque hay zonas del país con una clara tendencia a la baja, Tabasco y Ciudad de México son la regiones que más preocupan al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hasta ahora la epidemia de covid-19 no ha cedido.

Durante la conferencia mañanera, realizada ayer en Campeche, el mandatario federal reiteró que frente a la reapertura de actividades por la nueva normalidad el objetivo es que en ningún momento se ponga en riesgo la salud de la población, por lo que si es necesario se dará marcha atrás al desconfinamiento.

“Vamos a Tabasco y ahí todavía no cede, en Ciudad de México todavía no hay un descenso claro. Vamos a estar observando lo que sucede y se va, repito, a cuidar la salud del pueblo, no vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes ahí llamamos también, no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidemos”, explicó.

—¿Tabasco y Ciudad de México son las que más le preocupan?

—Ahora, sí; es el estado de Tabasco y el Valle de México, aunque esperamos que en los dos casos también haya una disminución, pero son, sí, los dos lugares donde todavía tenemos contagios activos, se expresó ayer y lo seguimos registrando.

El Presidente comentó que su gobierno está monitoreando de manera permanente el comportamiento de la epidemia en las diferentes zonas del país, porque más allá de la necesaria reactivación económica, lo primordial debe ser cuidar la salud de la población.

Por ello, comentó que si se van cumpliendo los pronósticos de los especialistas se avanzará con la nueva normalidad y el semáforo de riesgo propuesto por el gobierno federal en acuerdo con las entidades federativas.

EN CAMPECHE, 500 DESALOJADOS

La tormenta tropical Cristóbal que impactó al país está afectando con fuertes lluvias a Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Campeche, informó el coordinador nacional de Protección Civil, David León.

Durante la mañanera de ayer explicó que la tormenta afectó 179 viviendas en ocho municipios de Campeche, nueve carreteras y se evacuaron a 500 personas que estaban en peligro.

Con información de Blanca Valadez y Pedro Domínguez.

