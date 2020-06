López Obrador responde al gobernador de Jalisco tras la muerte de Alejandro Giovanni en custodia policial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó las acusaciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien acusó al mandatario federal de estar detrás de las protestas por la muerte del joven Giovanni López, quien murió tras ser detenido por la policía.

“Yo tengo diferencias políticas, ideológicas, con el gobernador de Jalisco, pero actúo con responsabilidad y no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano. No tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario respondió así, luego de que la noche anterior, el gobernador de Jalisco insinuó que el Gobierno federal estaba detrás de las protestas que ocurrieron en Guadalajara por la muerte de Giovanni tras ser detenido por policías municipales por supuestamente no haber usado cubrebocas en medio de la pandemia, en un caso que todavía no queda del todo claro y es investigado por las autoridades.

“Espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe haber acciones autoritarias, actos autoritarios”, agregó López Obrador. “No soy hipócrita, no tiro la piedra y escondo la mano. No tengo yo nada que ver con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si el Gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar”, agregó.

Durante las protestas en Guadalajara, las autoridades estatales detuvieron a varios manifestantes con el uso de la fuerza pública.

Sin embargo, el presidente López Obrador señaló que el Gobierno federal no intervendrá directamente para afectar al Gobierno de Jalisco ante posibles abusos de la fuerza pública.

“Estoy a favor de resolver problemas a favor del diálogo y sin el uso de la fuerza”, dijo el mandatario. “Para que haya pleito se necesitan dos”, aseveró.

En este sentido, el presidente señaló que su administración no dará pie a una confrontación política con el gobernador de Jalisco, por lo cual, apuntó, cada quien debe asumir sus responsabilidades.

“No vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jaslico. No vamos nosotros a caer en ese juego”, dijo.

¿Qué dijo el gobernador de Jalisco?

Durante las protestas registradas en afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco, ubicado en la ciudad de Guadalajara, algunos manifestantes incendiaron patrullas. Tras la protesta, hubo 20 detenidos y un policía herido, que resultó quemado.

