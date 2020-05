López-Gatell alerta: si relajan medidas, CDMX, Guadalajara y NL tendrán repunte de contagios

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adviritó que la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara podrían registrar un repunte de casos de coronavirus si relajan las de medidas sanitarias.

El funcionario dijo que las autoridades sanitarias tienen la impresión de que “hubo un relajamiento de las mediadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y eso se aprecia cualitativamente en una mayor cantidad de tránsito peatonal y de autos, especialmente, en grandes ciudades”.

Advirtió que en la zona metropolitana del Valle de México, que integra la Ciudad de México y 55 municipios del Estado de México, y en la ciudades de Monterrey y Guadalajara “podría crecer en grandes proporciones la epidemia” y si abren sus actividades económicas, en 15 días “habrá un repunte de la epidemia sumamente difícil de controlar”.

El Subsecretario recordó en conferencia desde Palacio Nacional que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha concluido y faltan 15 días.

Destacó que los días que restan “son extraordinariamente valiosos” para mantener la mitigación de los contagios y en la media que las personas se queden en casa y no asistan al espacio público y no abran las empresas, “que no pueden y no deben abrir en ninguna parte del país”, se reducirán los contagios.

“Si ustedes salen a la calle y se reúnen la consecuencia será que de 7 a 10 días habrá mayor cantidad de contagios”, alertó.

En el día 55 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, México reportó 5 mil 045 muertes por la COVID-19, además de 47 mil 144 casos confirmados acumulados, de los cuales 10 mil 681 forman parte de la epidemia activa.

Los estados con más casos son la Ciudad de México, Estado de México y Baja California, informó Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

López-Gatell detalló que, además, se han registrado 92 mil 544 negativos, 535 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 169 mil 097 personas.

Me gusta: Me gusta Cargando...