Listos para la fase crítica, 124 hospitales de Sedena y Marina

Ante el inicio de la etapa más crítica de la pandemia, las fuerzas armadas ya tienen lista una red de 124 hospitales y alrededor de 20 mil elementos de sanidad para atender a infectados por covid-19 cuando las instalaciones sanitarias federales queden rebasadas.

En ese escenario, la Secretaría de la Defensa dispuso de 93 unidades operativas de hospitalización, más 13 que están por habilitarse; una capacidad de alrededor de 2 mil 500 camas, en 106 instalaciones médicas, que serán atendidas por 16 mil 750 militares especializados en el área de salud, más los 4 mil 72 civiles de que se ha propuesto contratar.

La Marina cuenta con ocho hospitales habilitados en las zonas navales del Golfo y Mar Caribe, zona Centro y Pacífico, así como 10 centros de aislamiento voluntario, con una capacidad total de 5 mil 22 camas y alrededor de 700 médicos.

El momento en que se utilicen estas 124 instalaciones de las fuerzas armadas será cuando la infraestructura sanitaria federal sea insuficiente, aunque la fase de auxilio del Plan Marina y el Plan DNIII-E ya esté operando.

Algunos hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar —administrados por Sedena— empezaron ya desde hace unos días a recibir pacientes, mientras que el Centro Médico Naval y la Décima Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya reciben pacientes.

Aunque se consideraba que la fase de auxilio de estas dependencias entraría en vigor mediante una declaratoria oficial, ambos planes se han adecuado a la emergencia por el covid-19.

En el caso del Ejército participan desde la primera fase, esas tareas consistieron en el rescate de mexicanos varados en otros países, entregar despensas, habilitar cocinas comunitarias y distribuir insumos, mientras que la Marina estableció que cada mando activará su fase de auxilio para recibir a los pacientes del coronavirus.

Algunas unidades sanitarias de la Sedena se encuentran en los estados de BC, Campeche, Chiapas, CdMx, Coahuila, Colima, Durango, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, NL, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, QR, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En el Valle de México están el Hospital Central Militar, en el 22/o Batallón de Policía Militar, Campo Militar no. 1-a y 6/o Grupo de Morteros, en CdMx, así como y el Campo Militar No. 37-B, el Hospital de Zona Temamatla, el Hospital Militar de Zona Campo no. 1-A, Hospital Militar de Zona Santa María Rayón y el 8/o Regimiento Mecanizado de Almoloya, en Edomex.

El Ejército lanzó en redes sociales una campaña para seguir contratando el personal que se requiere para hacer frente a la situación; cada instalación publicó su dirección y una tabla del personal requerido.

DETECTAN BROTE EN TRIPULACIÓN

Personal naval de la primera región llevó a cabo la evacuación médica de un tripulante que viajaba a bordo del buque mercante Swift Ace, que se encontraba 5.1 millas náuticas, al sureste del puerto de Veracruz.

Luego de recibir una llamada de emergencia —por parte de la Capitanía de Puerto, en la que se informó que uno de los tripulantes presentaba fiebre y dificultades para respirar—, la Patrulla Interceptora ARM Suhail, con personal de Sanidad Naval y de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima, se trasladó con equipo especializado para la evacuación médica de personas sospechosas de contagio.

Al arribar, personal brindó atención médica a un hombre de 31 años, de origen Filipino, a quien se le aplicó el protocolo de seguridad sanitaria.

Y ADEMÁS DA POSITIVO EN TEST TITULAR DE PROFECO

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, reveló en su cuenta de Twitter que dio positivo al coronavirus. El funcionario se realizó la prueba el pasado martes y ayer recibió los resultados. “Les comparto que salí positivo de covid-19 (…) ya estoy en comunicación con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y estaré atendiendo las recomendaciones médicas”, aseveró.

