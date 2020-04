Libres, 78% de las 11,634 camas para Covid-19 en México: Ssa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ­anoche de las 11 mil 634 camas Covid, incluyendo las de terapia intensiva, que se tienen para la atención de pacientes con SARS-CoV-2, se reportó una ocupación de 3 mil 350, es decir, 22 por ciento del total disponible, por lo que aseguró que aún tenemos un buen trecho, 78 por ciento, de camas por ocupar. A escala nacional, explicó, se han ocupado 12 por ciento de las camas con ventilador para la atención de pacientes críticos, por lo que están disponibles 88 por ciento.

Sin embargo, aclaró que de los 610 hospitales designados por los estados y las autoridades federales como nocosomios Covid –de 733 que se espera tener– 520 (85 por ciento) reportan diariamente la capacidad de camas disponibles en la Red IRAG (infección respiratoria aguda grave), que opera en todo el país.

Con este mecanismo de monitoreo, el más importante durante la fase 3, aseguró se recaban 11 variables. Se deben reportar todos los casos atendidos por los hospitales, que desde la entrada en vigor de la fase 3, están obligados a notificar todos los casos diariamente. Subrayó que se trata de información que se genera localmente, en los estados, no la produce el gobierno federal, y que es obligatorio presentar.

Respecto del 15 por ciento de hospitales que aún no informan, señaló que lo ideal es que reporten todas las unidades de salud y todos los estados que son las autoridades sanitarias. No lo tomamos a mal ni estamos preocupados de que haya negligencia o indisposición, a veces es un reto operativo. No necesariamente en todos los estados, dijo, se cuenta con el personal designado, previo al inicio de la epidemia, para realizar el proceso de vigilancia en la demanda de servicios de salud.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional para dar a conocer el avance del Covid-19, destacó que la Ciudad de México y el estado de México son las entidades con más camas, pero también las que tienen la mayor cifra de casos.

En la capital del país de las 2 mil 100 camas disponibles, de acuerdo con los datos de la Red IRAG, están ocupadas mil 112, por lo que aún tiene 988 (47 por ciento) libres. El estado de México, reporta 2 mil 137 camas, de las cuales 859 están ocupadas y mil 278 (60 por ciento) se reportan disponibles. Baja California tiene 214 ocupadas y 296 disponibles (58 por ciento), por lo que respecta a Tamaulipas, el reporte indica 17 camas ocupadas, y 339 (95 por ciento) por asignar.

Sobre la ocupación de camas con ventilador en los 10 estados con mayor incidencia de casos activos, la Ciudad de México, reporta 310 ocupadas y 848 (73 por ciento) disponibles; estados de México, 145 asignadas y 616 (81 por ciento) desocupadas; Baja California tiene 41 ocupadas, y 199 (83 por ciento) libres. Tamaulipas reporta siete ocupadas y 216 (97 por ciento) por asignar. López-Gatell explicó que en la medida que se saturen las camas en las unidades de terapia intensiva, se podrá, a través del proceso de reconversión hospitalaria, ubicar camas con ventilación para atender a pacientes críticos, aunque físicamente no estén en las áreas de terapia intensiva, pero que pueden tener el manejo de personas críticamente enfermas.

Me gusta: Me gusta Cargando...