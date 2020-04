La propagación va en acelere, advierte Hugo López-Gatell

De las 526 camas disponibles de terapia intensiva en los institutos y hospitales de alta especialidad en la zona metropolitana del valle de México, hay 449 ocupadas y quedan 77 disponibles.

Con el fin de contar con mayor capacidad para los casos graves de Covid-19 que requieren intubación, en esas instalaciones habrá 956 camas en total, además de las que tienen otras instituciones de salud, informó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que pese a que hay respuesta positiva a las medidas de mitigación, la epidemia no se ha acabado. No hay que confundirse. Aún no se puede volver a las actividades habituales. Por eso se extendió hasta el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia.

En conferencia de prensa por la noche en Palacio Nacional, precisó que la epidemia no va de salida y esta en su fase de aceleración, esto no agrada a nadie, los contagios van a seguir y se debe lograr que sean menos, por lo que reiteró el llamado: quédate en casa.

También pidió que acudan a las unidades de salud las personas que presenten los síntomas de Covid-19 y tengan alguna condición de riesgo: más de 60 años, embarazo, o alguna enfermedad crónica. La gente que esté sana, sea menor a 60 años, no requiere ir a los centros de salud. Si la atención se da en forma temprana se pueden atender las complicaciones, agregó.

A la fecha, dijo, han muerto por el virus cinco personas que estaban infectadas por VIH, por lo que ubicó a esa enfermedad como una más de las oportunistas que afectan a esta población.

Explicó que IMSS, Issste, la Secretaría de Marina y Pemex también tendrán unidades de terapia intensiva que abarca a todo el territorio nacional y se tiene la colaboración de las instituciones privadas y en el Centro Banamex se instalarán otras. Precisó que se pidieron 10 mil ventiladores médicos.

Reyes Terán detalló que este martes llegarán de China 200 ventiladores, de los cuales 150 serán para el valle de México: 60 para el Hospital General, 50 al de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 25 al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 15 al de Nutrición.

Puntualizó que se hará una magna reconversión hospitalaria para contar con las 956 unidades de terapia intensiva en la zona, 430 más de las que hay actualmente. Indicó que las 449 personas que se encuentran intubadas son de casos sospechosos y confirmados de Covid-19.

Por su parte, el director de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés, comentó que ha bajado 49 por ciento la asistencia a los trabajos, en 66 por ciento las compras y en 54 por ciento las visitas a parques.

