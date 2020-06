La contingencia no ha terminado, aclara AMLO

-Enfatizó que en caso de un rebrote, se volverán a cerrar las puertas a las actividades

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera emitida desde Campeche aclaró que la contingencia no ha terminado en el país, lo anterior, tras el alza de movilidad que se registró desde el lunes.

“Volver a convocar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es necesario o indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas, que nos cuidemos, que no nos confiemos, es una pandemia muy dañina, afecta mucho, duele que se pierdan vidas como está sucediendo.

El presidente de México aclaró que no son cifras sino personas las que están perdiendo la vida por esta enfermedad.

“No son números, no son cifras, son pedidas de visas humanas; hay mucho dolor en familiares y amigos y vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancias mientras no tengamos vacuna tenemos que cuidarnos, por eso se habla del regreso a la nueva normalidad, es regresar pero cuidándonos”.

Reconoció qué hay cansancio, sin embargo, insistió que debemos cuidarnos entre todos.

“Yo creo que es natural el cansancio, una cuestión entendible, son muchos días, no todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurado un salario, eso hay que tomarlo en cuenta, sin embargo, hay que cuidarnos porque lo más preciado es la vida y la salud”.

Además, puntualizó que en caso de que haya rebrotes se pedirá a la gente otra vez que vuelva a resguardarse.

“Estamos en un nueva etapa hacía la nueva normalidad, pero se está haciendo con cuidado, no se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación, estamos poco a poco reiniciando la actividad económica, social y cultural del país y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo, eso es lo primero, no arriesgar la vida de la gente”.

Señaló que estarán vigilantes de las cifras en este tema de salud.

“En la Ciudad de México no hay un descenso claro; vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo; no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible, si se necesita rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes, llamamos, nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidamos”.

En cuanto al tema de inseguridad, lamentó el asesinato de la diputada de Morena, Francis Anel Bueno, crimen del que rescató ya hay detenidos.

“Expresar mis condolencias a los familiares de una legisladora de Colima que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina; quiero expresar mis condolencias, a sus familiares, amigos, compañeros, fue algo lamentable, y decir que en la mañana se nos presentó un reporte de detenidos que participaron en esta crimen”.

López Obrador enfatizó que fue gracias a una solicitud de información de Estados Unidos fue como la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a congelar mil 939 cuentas relacionadas con el cártel de Jalisco.

“Hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con la agencias, siempre es una cooperación oficial y trasparente, nada clandestino, oculto, el informe que se tiene de inteligencia financiera es que una solicitud del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información y de acuerdo a los convenios se tenían que congelar cuentas de este grupo y fue lo que se hizo, se está procediendo de esa manera”.

También lamentó la muerte del comediante y actor Héctor Suárez.

“El día de ayer por otras razones, por otra causas, falleció un gran actor mexicanos, Héctor Suárez, uno de los mejores actores de México en los últimos tiempos; crítico político de primer orden, un actor que hizo historia por su actuación, por sus dichos; entonces, enviarle nuestro pésame a familiares, amigos y a sus seguidores”.

