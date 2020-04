Jueces suspendidos del caso Abril Pérez son reincorporados por emergencia de COVID-19

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó reincorporar desde este jueves 16 de abril a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, que fueron suspendidos como funcionarios públicos el 28 de noviembre pasado para ser investigados por permitir que saliera libre el exesposo y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

El oficio del Consejo, del que Animal Político tiene copia, explica que la investigación interna contra ellos sigue su curso. Pero argumenta que se anula la suspensión “con el propósito de equilibrar las cargas de trabajo, atendiendo a las necesidades del servicio”. La vocería del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ-CDMX) confirmó a este medio que por la necesidad de personal para cubrir las guardias que se están aplicando durante la emergencia sanitaria, es que se decidió echar mano de estos jueces.

No obstante, Mosco González y Díaz Antonio no fueron regresados a los juzgados en los que estaban y donde tomaron la decisión de del caso Abril. Fueron cambiados de Adscripción y designados como Jueces de Trámite, es decir, que solo se encargarán de recibir y organizar documentación, pero no tomarán ninguna decisión sobre casos. El oficio detalla que los cambios de adscripción pueden ser “por necesidades del servicio” y no hace falta probar estas necesidades.

Díaz quedó asignado a la Unidad de Gestión Judicial 04 y Mosco a la 05 con sede en Doctor Lavista.

“En el ejercicio de sus funciones como Juez encargado de trámite, y hasta en tanto este órgano colegiado así lo determine, debiéndose integrar a sus actividades en dicha Unidad de Gestión, con independencia de que la Comisión de Disciplina Judicial de este Órgano Colegiado, continuará con los procedimientos administrativos en los que se encuentre relacionado”, aclaró.

Cuando se inició la investigación, el Consejo había asegurado que permanecerían suspendidos hasta la conclusión del análisis y manifestó que se sumaba a la “indignación social” que provocó el caso. Cinco meses después, no hay resultados todavía.

A su vez, en noviembre, la Fiscal (entonces Procuradora) General, Ernestina Godoy, anunció que también esa dependencia investigaría a los jueces, por considerar que “su actuación provocó un homicidio”. La declaración fue respaldada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que consideró que los impartidores de justicia tienen responsabilidad en el feminicidio.

La Fiscalía informó que sí se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de Servidores Públicos, pero actualmente continúa en fase de integración.

El único que sí fue separado definitivamente del cargo fue el magistrado Héctor Jiménez, que validó la actuación de los jueces. Mientras que ellos reclasificaron el delito, él cambió la medida cautelar de prisión preventiva para permitir que Juan Carlos N siguiera el proceso en libertad. Jiménez no tuvo sanción en un inicio, pero en febrero pasado tenía que ser ratificado o separado del cargo y él mismo no se presentó al proceso de evaluación.

Familia de Abril critica reincorporación de jueces

El abogado de la familia de Abril, Héctor Pérez, criticó en entrevista con Animal Político que esta decisión se tome en medio de la emergencia por la pandemia de COVID-19.

“Ahora que la opinión pública está totalmente volcada en otro tema, es decir, que todo lo que pasó en su momento parece hoy muy lejano, pues entonces el Poder Judicial toma otra vez decisiones siguiendo esa misma línea discrecional, por no decirle arbitraria”, condenó.

Cuestionó la manera en que el Poder Judicial ha actuado tanto para separar a los jueces cuando el asesinato de Abril desató indignación, como para reincorporarlos ahora.

“En este caso, evidentemente a la familia le dio cierta tranquilidad, y a la ciudadanía, que los jueces fueran suspendidos, pero el tema es que también eso fue más como una acción mediática que como un procedimiento basado en la normal legalidad. Entonces, claro, ahora que al Poder Judicial le conviene o necesita reinstalar a los jueces, pues lo puede hacer con la misma discrecionalidad”, dijo.

Del avance de la revisión de cómo actuaron los jueces, no ha tenido ninguna información en cinco meses, ya que se trata de una investigación interna, sin pasar por otro tipo de control ciudadano y no hay fecha de para cuándo se resuelva.

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia de género, por dos hombres que viajaban en una motocicleta y que fueron detenidos en marzo. Uno de ellos le disparó al interior del coche en el que se trasladaba con uno de sus tres hijos hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que estaba viviendo en Monterrey y solo había ido a una audiencia en la capital por su proceso contra su exesposo.

Había sufrido violencia emocional y física durante años de su pareja, exCEO de Amazon México, hasta que en enero de 2019 se divorció después de que él la golpeó con un bat de béisbol. Él había sido vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa, pero el juez Federico Mosco reclasificó el delito a “lesiones y violencia familiar”, y tras una apelación, el magistrado Héctor Jiménez permitió que se anulara la prisión preventiva.

