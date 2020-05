Juárez: mueren 6 obreros de Syncreon, por Covid-19

En lo que sería el segundo mayor brote de Covid-19 en las plantas maquiladoras de Ciudad Juárez, seis empleados de la empresa Syncreon Borderland murieron en días recientes, informaron obreros y familiares de los fallecidos.

Un trabajador de la empresa referida, quien se identificó como Luis Ángel, señaló que en una reunión efectuada el jueves supieron que en los 12 días recientes seis empleados perdieron la vida por un brote fuerte de coronavirus en maquiladoras de la ciudad.

Al morir el primero de los seis, nos dijeron que mientras no hubiera autopsia, ellos no podían hacer nada para impedir el trabajo. Cuando nos manifestamos en la calle nos dijeron que nos estábamos agarrando de eso para no trabajar y después de la cuarta muerte, la maquila mandó un correo para que los trabajadores no acudieran a la planta hasta nuevo aviso. Dijo que conocía a cinco de las sus compañeras fallecidos.

Autoridades de Salud de Chihuahua indican que en el sector maquilador de Juárez han ocurrido tres brotes de Covid-19, el principal, en la empresa Lear Río Bravo, donde oficialmente suman 13 personas muertas, pero los mismos trabajadores hablan de 19.

En Flextronics Manufacturings, mientras tanto, obreros denunciaron que la empresa ha ocultado desde hace un mes un brote de coronavirus, y en Foxconn Technology Froup, multinacional taiwanesa, siguen trabajando.

La tarde del jueves, trabajadores de Flex decidieron parar en una de sus plantas en el suroriente de la ciudad, por que ya se había organizado la gente para la huelga” a las 3:20 de la tarde, pero a las 2 de la tarde los jefes nos pidieron que paráramos la producción y nos citaron para la semana entrante de manera normal.

Todos estamos preocupados porque al menos sabemos de un caso, el del compañero Jesús Manuel Dávila que se lo llevaron hace unos días al IMSS número 66 con todos los síntomas de coronavirus, a la familia no le han dado información.

Hoy nos enteramos que lo trasladaron al Star Médica, donde ya lo tienen intubado y está muy grave.

Mientras, en Foxconn Technology Froup, multinacional taiwanesa que se sitúa como la mayor manufacturera de componentes electrónicos a nivel mundial y maquila computadoras en la planta Santa Teresa, siguen protestando porque consideran que la producción de computadoras no es actividad esencial.

Jesús José Díaz Monárrez, dirigente local de la CTM, informó que los trabajadores de la maquila que se encuentran en paro técnico con un porcentaje de su salario, exigen a sus sindicatos el regreso a la actividad, aun dentro de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal debido a la fuerte crisis económica que enfrentan con un ingreso menor.

Díaz Monárrez dijo que el próximo lunes 4 de mayo vencen los convenios que firmaron los dirigentes del sindicato con la empresa, por lo que más de 50 mil obreros que están en estas condiciones deben regresar a trabajar,

Advirtió que quienes no retornen durante los tres días siguientes al 4 de mayo, se arriesgan a la rescisión de contrato, a menos que haya nuevas disposiciones oficiales y se firmen nuevos convenios.

A todo esto, Arturo Zorrilla Valenzuela, director médico en la zona norte, al informar el corte técnico de este viernes 1° de mayo, informó que en el estado ya son 521 casos positivos y 92 defunciones, 75 de ellas en esta frontera de las que tres fueron el viernes y el jueves nueve, así como 38 pacientes recuperados, entre ellos tres médicos.

