Jennifer Lopez y Shakira presumen cinturita para el Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez se preparan para el espectáculo que ofrecerán en el medio tiempo del Super Bowl LIV.

Shakira posa y entrena con la entrenadora fitness, coreógrafa y empresaria Anna Kaiser.

La cantautora lanzó recientemente el tema Me gusta, su primera colaboración con el artista urbano puertorriqueño Anuel AA, con la que comienza a calentar los motores para el Super Bowl.

La canción, que se puede colocar a medio camino entre el trap y el pop, con un fuerte componente de reggaetón, fue anunciada por ambos artistas en sus redes sociales en la tarde del domingo con una imagen al estilo “vintage”.

En la foto puede verse a una Shakira con el cabello negro de la época de Dónde están los ladrones, mientras que Anuel lleva uno de sus típicos chaquetones.

Me gusta habla de una pareja que lleva años junta y que tras pasar por una temporada difícil decide trabajar para salvar la relación.

Aunque Shakira ya había hecho trap con Clandestino, su colaboración con Maluma, en este estreno de 2020, la artista colombiana suena más cómoda dentro del género.

Jennifer Lopez también dejó su abdomen al descubierto y hace unos días compartió la coreografía que prepara e invitó a sus seguidores a unirse al reto de baile con el hashtag #JLOSuperBowlChallenge, con la promesa de que subirá los mejores pasos de sus fans.

En el “show” de medio tiempo del Super Bowl se han presentado exponentes musicales como Michael Jackson, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Madonna y The Who, entre otros.