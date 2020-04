Javier Alatorre recula y reconoce a AMLO

El conductor del noticiario de TV Azteca Hechos, Javier Alatorre, reculó en sus dichos y reconoció la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la democracia y la libertad.

“Reconozco al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México”, dice un mensaje de Twitter.

Reconozco al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México.

El mensaje del periodista se da después de que el presidente dijo que Alatorre se equivocó en sus declaraciones al respecto del trabajo de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y llamó a la sociedad a hacer caso.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacer le caso al doctor Hugo LópezGatell. Creo que fue una actitud no muy bien pensada“, dijo el presidente en un mensaje a la nación.

El presidente dijo que “Javier es una persona buena, cometió un error, como cometemos errores todos y ademas hizo uso de su libertad de cada quien a expresarse”.

Aunque “hay que aclarar que no esta bien a llamar a no hacerle caso a López-Gatell. Es una autoridad que nos representa, a mi me representa. Considero que todos los mexicanos debemos hacerle caso a los especialistas“, djio el mandatario.

Me gusta: Me gusta Cargando...