Infodemia, nueva epidemia que invade México: AMLO

-Señaló que también ya se analiza el tema de bots

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que México cuenta con una pandemia que prolifera en cada rincón, denominada infodemia.

“Sobre la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se trasmite y produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social, no es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos como funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así, esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos, que han venido desplazando a los medios convencionales de información”.

Por su parte el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, explicó de qué se trata.

“La infodemia no solo es un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, es un desafío por su rápida transmisión; esto es el uso de algoritmos para direccionar estos mensajes a los usuarios más desinformados o temerosos”.

Explicó que el objetivo es intoxicar las redes sociales.

“El negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales y la intoxicación lo que genera es lo que algunos llaman la dopamina digital, es decir, si escuchamos vemos y compartimos información negativa, hay un efecto en nosotros que nos hace adictivos a eso, como nos podemos hacer adictivos a los memes y a las burlas, es más perverso porque se trata de enganchar a la gente, aunque sean ridículas, el tema es que se viralice”.

López Obrador sentenció que también ya se analiza el tema de bots.

“Vamos viendo qué son los bots, cómo se contrata este servicio; quién lo ofrece, cómo funciona; se llama automatizar, así le llama Twitter. (…) Para irnos a una revisión de fondo, yo siempre voy a estar a favor de la libertad y de las redes sociales, pero no quiero que este medio de comunicación tan importante, que surge después del manejo autoritario de los medios convencionales como una opción, como alternativa, como un aire fresco, se deforme y se corrompa como pasó en muchos casos, no en todos, en medios convencionales antes del surgimiento de las redes sociales”.

Agregó que estar informados es una fuerte vacuna contra la infodemia.

“El tesoro que tenemos los mexicanos es el grado de responsabilidad y consciencia ciudadana, política, de los mexicanos, eso nos ayuda, nos protege; eso está quedando de manifiesto en la forma que estamos saliendo adelante frente a la pandemia del coronavirus; lo que más nos ha ayudado es la participación de la gente”.

El mandatario estatal pidió en otro rema retirar la campaña quédate en casa, al considerarla autoritaria.

“No creo necesaria la campaña para que la gente no salga y se quede en sus casas, pero con un tono demasiado autoritario, y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables, y no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de sus casas.

El presidente insistió que no es partidario del autoritarismo.

“Entonces yo respetuosamente no avalo esa campaña, no soy partidario del autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña; ojalá y la retiren y que confiemos en la madurez de los ciudadanos que van a seguir ayudando quedándose en casa y cumpliendo todas las recomendaciones, vivimos en una democracia, no queremos una dictadura, ni siquiera aceptamos los afanes y el pensamiento dictatorial”.

