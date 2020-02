Indigna a México asesinato de la pequeña Fátima

Con el ánimo social por el piso tras la trágica noticia del feminicidio de Ingrid Escamilla, la indignación vuelve a sacudir a México, ahora por el brutal asesinato de la pequeña Fátima, una niña de siete años y cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en calles de la alcaldía Tláhuac, a dos días de haberse reportado su desaparición.

Fue durante la mañana de ayer que la identidad de Fátima se confirmó.

En las horas posteriores, autoridades federales y de la Ciudad de México realizaron diversos pronunciamientos y anunciaron los avances en las líneas de investigación.

El presidente López Obrador culpó al sistema neoliberal que provocó la degradación social de la que derivaron este tipo de crímenes de odio.

“Se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal”, dijo, mientras pidió a las manifestantes feministas que no “pinten las puertas, las paredes”, pues se trabaja contra los feminicidios.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que hubo negligencia en el caso de Fátima, por lo que darán a conocer a detalle las investigaciones, así como el actuar del Ministerio Público y diversas instituciones que estén relacionadas, mientras que la Fiscalía General de Justicia capitalina ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien proporcione información que lleve a la captura de la mujer que se llevó a la menor de la escuela y fue captada por cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con imágenes obtenidas por la dependencia investigadora, la mujer subió a la menor a un vehículo blanco.

Esa mujer fue identificada por vecinos y madres de familia de la escuela primaria Enrique Rébsamen como “la señora que vendía papitas”.

HABÍA REPORTES DE MALTRATOEl DIF de la CDMX detalló que desde 2015 había reportes de maltrato y descuido emocional hacia Fátima.

Se informó que existe un expediente del caso de la familia de apellidos Anton Fernández, en el que se señala descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas, entre ellas Fátima, cuando tenía dos años.

En una tarjeta informativa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital (DIF-CDMX) refirió que dicho reporte fue interpuesto por un cercano a la familia.