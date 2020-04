IMSS informó que suma 329 médicos y enfermeras contagiados por COVID-19

Actualmente hay 329 personas que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre médicos, enfermeras y trabajadores de otras áreas que están infectados con el nuevo coronavirus.

Así lo confirmó el director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto, en entrevista con Carmen Aristegui. Además, indicó que en los hospitales de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México; en Los Cabos, en Baja California Sur, y en Monclova, Coahuila en en donde tienen más casos de empleados infectados, pues cada uno supera los 40 casos.

“Hemos tenido personal de la salud que ha desarrollado síntomas que les llamamos sospechosos y hemos tenido casos confirmados. Hace unas semanas reporté que llevábamos 15 casos confirmados, pero ahora, con una vigilancia estrecha que hacemos de nuestro personal, llevamos 329 médicos, enfermeras y de otro tipo de categorías, infectados”, explicó en la entrevista.

Especificó que en el Hospital General Regional 72, en Tlalnepantla de Baz, son 44 los casos. Los médicos que trabajan ahí, explicaron que se contagiaron dentro de las instalaciones por falta de protocolos y equipo para los pacientes sospechosos, según le dijeron al medio Latinus.

Sin embargo, Borja Aburto aseguró que sí se están tomando medidas de precaución con la población vulnerable de todos los trabajadores. Pues en total hay 70,000 médicos y 130,000 enfermeras, pero en total 20,0000 trabajadores tuvieron que irse a casa para evitar contagios, ya que tienen mayor riesgo de contagio por alguna enfermedad, o al ser adultos mayores.

Aunado a esto, también declaró que aunque no se sabrá con exactitud cuánta gente se contagió, gracias a quienes son asintomáticos. Explicó que sí se hará un muestreo a toda persona que sea sintomática y que pertenezca a la población de alto riesgo.

También se hará muestreo de todo el personal de salud que presente sintomatología, así como a las neumonías o casos graves. Añadió que actualmente no hay un subregistro de neumonías atípicas, pero que sí pudo haber ocurrido al inicio de la epidemia, ya que no había pruebas confirmatorias.

Agregó que aunque no se espera que el virus contagie a toda la población, sí se prevé que la mitad de esta va a cargar con el virus, no obstante, eso no significa que todos ellos van a enfermar.

“La enfermedad sintomática es lo que estamos observando, sólo en el futuro vamos a poder saber cuántos se infectaron haciendo un análisis en la sangre de la población”, adelantó.

Mientras tanto, en la conferencia de este viernes fue confirmado el fallecimiento de 233 personas en total y 3,844 contagios en el país.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que existen 10,300 casos sospechosos en el país, 19,749 negativos, y un total de 33,893 personas estudiadas. En un día aumentaron 403 casos positivos y 39 defunciones.

Dentro del panorama internacional hay 1,521,252 casos confirmados. Hubo un descenso de casos en los últimos 14 días. Éstos representan el 67% de la carga total, mientras que ayer era un 68%, hace unos días 72%, y empezó a bajar desde un 78%. La tasa de letalidad global es de 6.1%, ligeramente superior a la cifra de ayer.

Hay una nueva distribución de carga de enfermedad en los últimos 14 días de cada región del mundo: el continente americano se acerca al europeo, aunque Europa todavía concentra el 50.7% de los casos activos mientras que América el 40.7%.

