Ilegal panteón para fallecidos por Covid-19 en Puebla, dice Barbosa

Para el gobernador Miguel Barbosa Huerta no es legal la asignación de un panteón exclusivo para fallecidos de Covid-19, ya que no es una enfermedad por la que se deba discriminar y si se da cumplimiento a los protocolos, no hay riesgos en llevar a cabo una sepultura en cualquier tumba.

“No es legal ni se va a autorizar una zona para enterrar fallecidos Covid, no es una lepra, no es ninguna enfermedad por la cual se deba discriminar a los fallecidos, de acuerdo, observando todos los protocolos que ya son públicos no tienen ningún riesgo, lo peligroso es la ignorancia, cuidado con la ignorancia, que la ignorancia puede llevarnos a hechos muy lamentables”, indicó.

Cuestionado sobre la asignación de un panteón en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, el gobernador señaló que desconocía el hecho y solicitó a su secretario de Gobernación investigar esta medida, la cual, rechazó por considerarla discriminatoria.

AYUNTAMIENTO SE PREPARA POR UNA POSIBLE SATURACIÓN DE ESPACIOS

El Sol de Puebla informó en su edición de este lunes 4 de mayo que el ayuntamiento de Puebla prepara un panteón en San Francisco Totimehuacán que tendrá capacidad para inhumar hasta a mil 86 cuerpos.

Este panteón será el que apoye al Panteón Municipal en caso de que no se de abasto y hasta el momento, han descartado ver cuerpos expuestos en las calles como se han visto en otros países.

En un recorrido realizado por este medio, se pudo comprobar que ya está listo el Panteón Municipal de Arenillas que está ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, el lugar ya está bardeado y se encuentran los letreros que dividen las secciones, sin embargo, la mayoría de los habitantes de esta zona no saben que este espacio será destinado exclusivamente para las personas que fallezcan de Covid-19.

El área de comunicación social de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Puebla, informó que en una primera etapa se dispondrán de 362 fosas divididas en cuatro secciones para poder inhumar hasta tres cuerpos en una fosa con un total de mil 86 cuerpos, o en su caso si fueran dos cuerpos por fosa se inhumarían a 724 cuerpos.

Al preguntarles si están analizando escavar más fosas, respondieron que es difícil poder precisar, ya que eso depende del comportamiento que tome la pandemia. No obstante, hay que recordar que a nivel estado las autoridades mencionaron que en mayo, Puebla podría alcanzar la cifra de 300 fallecimientos y mil 200 contagios a causa de este virus.

