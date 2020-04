Hay contagios en oficinas, no nos informan y no nos protegen, acusan becarios y empleados de Cofepris

En la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no se está dando información de casos confirmados de COVID-19 ni se están tomando las medidas necesarias de protección para evitar contagios, denunciaron trabajadores.

En entrevista con Animal Político, trabajadores señalaron que la dependencia ha omitido informarles de manera puntual sobre los contagios de coronavirus, no ha practicado pruebas a todos los que han estado en contacto con quienes dieron positivo, ni les ha entregado equipo de protección adecuado para que puedan seguir trabajando dado que su actividad está considerada como esencial durante la pandemia.

Además, de acuerdo con trabajadores de la dependencia, los becarios deben presentarse en las oficinas a laborar aunque no cuentan con contrato ni seguridad social, y entre ellos ya hubo contagios.

Un becario, grave por COVID-19

El único caso de una persona contagiada en las instalaciones de Cofepris que ha sido informado a los trabajadores es el de E. S., un médico que laboraba como becario en la Dirección de Dictamen Sanitario, en el cuarto piso del edificio ubicado en Oklahoma No. 14, colonia Nápoles.

Actualmente, E. S. está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde reportan su estado de salud como grave.

Por el caso del médico, la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) envió un documento solicitando que la Cofepris tome medidas para prevenir nuevos contagios.

El escrito, del que Animal Político obtuvo una copia, pide dotar al personal de Cofepris de insumos de protección como cubrebocas y guantes de latex, así como practicar “las pruebas necesarias” de COVID-19 entre los trabajadores para detectar de manera oportuna nuevos casos.

También solicitó que se sanitizaran de manera inmediata todas las unidades administrativas del edificio.

Sin embargo, de acuerdo con F., un empleado de Cofepris, únicamente les proporcionaron un cubrebocas y un par de guantes de látex, productos que son desechables, y en ocasiones ni siquiera cuentan con jabón en los baños.

“Nos dieron un cubrebocas N95, pero solo uno, un par de guantes y unos lentes. El gel antibacterial lo ponen en la entrada, pero nadie está obligado a agarrarlo y hay días que ni jabón hay en los baños”, detalló F.

Para el trabajador, resulta importante que les proporcionen el equipo de protección, dado que el área a la que pertenecen, de Operación Sanitaria, se encarga de supervisar empresas, lo que implica que deben estar en contacto con muchas personas al día.

“Andamos en empresas, hace dos semanas todavía salimos a Guadalajara, Morelos y Mazatlán y le comentamos al titular de Cofepris que estamos muy expuestos, pero no le importó mucho”, señaló.

“Nuestro deber no está por encima de nuestro derecho a la salud y a la vida”, sentenció F.

Para G., quien también labora en Cofepris, ante la discreción con la que la dependencia maneja los casos de coronavirus, “estamos muy preocupados, porque tenemos hijos, familia adulta mayor… y se supone que somos una institución que se dedica a la protección contra riesgos sanitarios, pero no hay nada de eso”.

“Hay gente que se está exponiendo, que nos hemos expuesto. Son personas negligentes, y si uno dice algo lo tachan de conflictivo y deshonesto”, señaló.

Animal Político preguntó a Cofepris el número de personas contagiadas con COVID-19 que se han registrado en la dependencia, sin que al cierre de la edición hubiera recibido respuesta.

Las medidas de Cofepris para prevenir contagios

Este lunes, encargados de las cinco comisiones que conforman la Cofepris informaron que como medida de prevención de contagios de COVID-19 se implementará que los trabajadores de áreas esenciales se presenten a las oficinas de manera escalonada.

Además, se permitirá a personas mayores de 60 años, o con padecimientos como diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares y mujeres embarazadas quedarse en su domicilio, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.

En un documento enviado por la Comisión a Animal Político, la dependencia señala que es considerada como “una institución pública que realiza actividades esenciales para atender la medida sanitaria consistente en la suspensión inmediata de actividades para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2”.

La Cofepris señaló que sus actividades son esenciales porque durante la emergencia sanitaria realizan tareas de apoyo para mitigar la pandemia, como la emisión de registros sanitarios y la tutela de la calidad y eficacia de los dispositivos médicos que se utilicen para estos fines, como los respiradores.

Afirmó que se siguen todas las recomendaciones del Consejo de Salubridad General, como no realizar reuniones de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudar o toser en el ángulo interno del codo y el saludo a distancia.

Sin embargo, para algunos trabajadores, como es el caso de A., estas medidas son insuficientes y es injusto que algunos de ellos se vean obligados a acudir a las oficinas.

“Desde la junta que tuvimos con el comisionado le dijimos que hay áreas que no somos relevantes para atender el COVID-19, como la de Dictaminación, donde solo se responden consultas y se da seguimiento a cuestiones que nada tienen que ver con esto, pero de todas formas nos piden venir”, señaló.

“Es injusto. Toda esta situación nos genera mucho estrés e incertidumbre, siento que por eso hasta me he enfermado del estómago. Es injusto, no podemos trabajar así”.

