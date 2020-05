Habilitan servicio de videollamadas para conocer estado de hospitalizados

Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México habilitará a partir de hoy carpas afuera de los hospitales Covid del sistema de salud local, en las que se dará información a los familiares de los enfermos internados; además, establecerá un servicio para que puedan tener comunicación con sus pacientes por medio de videollamadas, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En videoconferencia, recordó que se ofrecen servicios de cremación gratuita para las personas fallecidas por coronavirus, para lo cual los familiares sólo tienen que llamar al número de emergencias 911 para recibir la asesoría y acceder a ese apoyo.

Respecto de las videollamadas, explicó que diversas empresas se han acercado para donar desde equipos telefónicos, tiempo aire y servicio de Internet, y sólo se está diseñando la mejor manera de implementar dicha estrategia, que implica una mayor carga de trabajo para el personal médico y trabajadoras sociales de los nosocomios.

La mandataria consideró que a finales de esta semana ya se podrán tener las condiciones necesarias para operar este servicio, y que la idea es que esté disponible las 24 horas del día.

Por lo pronto, subrayó, a partir de mañana estarán funcionando las carpas en las que servidores públicos del gobierno local estarán en contacto permanente con los directivos de los hospitales para que por su conducto se dé información a los familiares sobre el estado de salud de sus pacientes.