Gran respuesta a la convocatoria médica del IMSS

La principal motivación de los postulantes es obtener un mejor empleo. Estefanía es técnica en enfermería general pero no ha podido ejercer por lo que se dedica al comercio. Debido al confinamiento para evitar la propagación del Covid-19, la venta de lentes y maquillaje ya no es opción así que con la convocatoria vio una oportunidad para finalmente trabajar en lo que estudió.

Ahorita en el comercio se paró todo, y mi mamá me dijo que ya es hora de que ejerza mi profesión. También me motiva ayudar ante esta epidemia, para eso estamos, platicó la joven de 29 años. No obstante, reconoció que siente temor de atender a pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

En la convocatoria que lanzó el sindicato del IMSS se indica que únicamente se recibirán documentos los días 13 y 14 de abril a partir de las 8 de la mañana en el local sindical de la sección 33, ubicado en la colonia Simón Bolívar, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Para lograr entregar los papeles, entre éstos copia del título y cédula profesionales, los aspirantes tuvieron que esperar hasta más de cuatro horas debido a la cantidad de personas que llegaron y muchos tuvieron que regresarse sin que los recibieran.

Aunque en un principio se les informó que se repartirían 700 fichas, integrantes de la sección sindical sólo dieron acceso a 300 postulantes. Indicaron que los demás, la mayoría, tendrían que regresar este martes. Una de las razones por las que no se permitió que más personas tuvieran oportunidad de inscribirse fue porque en las filas no respetaron la sana distancia para evitar posibles contagios de Covid-19. Pocos asistentes portaban cubrebocas.

Ana es médico residente en el estado de México. Llegó desde las siete de la mañana a la sección 33 del SNTSS. Trabajo en la Secretaría de Salud pero siempre hay que buscar oportunidades mejores para complementar el salario. Muchos creerían que el ser médico es muy bien pagado pero no tanto, dijo.

Expresó que siente temor por laborar en un hospital que atienda pacientes con Covid-19, pero confió en que con el equipo necesario no corra ningún riesgo.

