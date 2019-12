Genaro García Luna comparece hoy ante juez en Texas

Este martes, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, comparecerá ante el juez David Horan de la Corte Federal en Dallas, Texas, donde se prevé sea informado sobre su eventual traslado a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, para su juicio.

De acuerdo con medios estadounidenses, García Luna renunció a su derecho de comunicarse con diplomáticos mexicanos en Estados Unidos para tener apoyo consular.

En la Unión Americana, los fiscales de Nueva York buscan llevar a García Luna a juicio por tres cargos por conspirar para traficar cocaína y falsedad de declaración ante autoridades estadounidenses. Para ello, solicitaron trasladar al exfuncionario mexicano a Nueva York, a fin de que comparezca ante el juez Brian Cogan que condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua.

De acuerdo con la acusación presentada en su contra desde el pasado 10 de diciembre, el exfuncionario supuestamente aceptó sobornos millonarios por parte del “Cártel de Sinaloa” a cambio de permitirle operar en impunidad y se le señaló por mentir en sus declaraciones al buscar la naturalización en Estados Unidos.

“García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del ‘Cártel de Sinaloa’ de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en aquel país”, indica la acusación emitida por el fiscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue.

“Continuó tomando medidas en Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes. Específicamente presentó una solicitud de naturalización en 2018 en la que mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del ‘Cártel de Sinaloa'”.

De ser declarado culpable de los delitos que jueces de Estados Unidos le imputan, el exjefe policiaco mexicano podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Derivado de su detención en Dallas, Texas, el pasado 9 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación contra García Luna y que colabora con las autoridades de Estados Unidos, mediante un intercambio de información relacionada con las pesquisas de cada país. Por ello, precisó la dependencia, si de las investigaciones resulta procedente, las autoridades de México solicitarán su extradición.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales involucradas en la investigación contra el exsecretario por la posible triangulación de recursos.

Este lunes, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que eso no implica el inicio de investigaciones contra esos funcionarios y exhortó a todos los involucrados con el exsecretario a que cooperen con las autoridades.

“A todos los que están involucrados con García Luna, una recomendación afectuosa: que se serenen, que se tranquilicen, el que nada debe nada teme, que cooperen o que expliquen, es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubo errores, rectificar y no caer en la autocomplacencia. Todos nos equivocamos, somos seres humanos y si se trata de asuntos judiciales en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas, hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos”, dijo el mandatario federal.

“Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído… Lo que vamos a hacer es, en este caso, cooperar, toda la información que necesiten se va a entregar, pero no vamos a iniciar investigaciones para que no se malinterprete, que se vaya a decir, a pensar que es una represalia, lo único que estamos dando a conocer es que estamos pidiendo en las dependencias de gobierno federal que no trabaje gente que pueda estar implicada con este caso, así como no podemos ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político”.

