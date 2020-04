“Fase 3 aún no es necesaria”: secretario de Salud, tras reunión con AMLO

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales, fuertes rumores acerca de que este 16 de abril sería declarada la fase 3 de la pandemia por coronavirus, tanto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, como el propio titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, desmintieron esta versión asegurando que no era necesario por el momento.

El periódico Reforma dio a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había realizado una reunión con su Gabinete en Palacio Nacional con el objetivo de abordar el tema de la actual crisis sanitaria por coronavirus, que día con día aumenta sus contagios y muertes en el país.

© Proporcionado por Infobae AMLO realizó una reunión en Palacio Nacional con su Gabinete para discutir la actual crisis sanitaria por coronavirus (Foto: Cuartoscuro)

Al concluir esta, el medio cuestionó al Alcocer Varela sobre si se decretaría o no la siguiente fase de la pandemia:

No es necesario todavía. Pronto. No es que no queramos decir

De acuerdo con el funcionario, a pesar de que el país no ha llegado a un momento lo suficientemente crítico para declarar la siguiente fase si “va a haber un mensaje para la población”. Explicó que como autoridades de salubridad, han estado dando seguimiento al comportamiento de la emergencia sanitaria a lo largo de la semana y, entre otras cosas, han considerado necesario reforzar medidas como el distanciamiento social, pero adelantó que sí habrá acciones más estrictas.

© Proporcionado por Infobae Aunque aún no se declara la fase 3, en el país hay más de cinco mil 800 personas contagiadas (Fotos: Reuters) (EDGARD GARRIDO/)

Por otro lado, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo al medio mexicano que la ocupación a nivel general de la dependencia es de un 25%, enfocada en atender pacientes enfermos de coronavirus.

Hasta el momento, el sistema de salud del país no se ha visto rebasado, pero, en días anteriores, el titular del IMSS dio a conocer que tenían el plan de reconvertir 184 hospitales para que atendieran a las personas contagiadas. “Todos los días incrementa la demanda” dijo.

Además, detalló que durante el fin de semana continuarán llegando aviones de distintos lugares con material médico. Esto en un contexto en el que el personal de salud en varios estados de la república ha denunciado la falta de equipo de seguridad hospitalaria para enfrentar la pandemia.

Recientemente, miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernadores estatales también denunciaron que el material médico que recibieron del vuelo que llego de Shangai, China, con insumos era de “penosa calidad”. Sin embargo, López-Gatell señaló más adelante que las prendas referidas no tenían un uso clínico.

© Proporcionado por Infobae Un total de 449 personas han muerto por la enfermedad, la mayoría con cormobilidades (Foto: Reuters) (EDGARD GARRIDO/)

Hasta el 15 de abril, han sido contagiadas con COVID-19 cinco mil 847 personas, al menos las que ha podido confirmar el sector salud, pues se estima que la pandemia es ocho veces más grande de lo que se registra.

También, han perdido la vida 449 personas, entre ellas una menor de dos años con Síndrome de Down y cardiopatía congénita lo que la volvió el primer deceso de un menor de 25 años a nivel nacional.

López-Gatell informó que las autoridades sanitarias tienen registrados 11 mil 717 casos sospechosos y también a 25 mil 138 personas que dieron negativo a la prueba de esta enfermedad en el país. La mayoría de los fallecimientos se han debido a complicaciones por las condiciones de salud de los pacientes con padecimientos crónicos como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo y enfermedades pulmonares.

México se encuentra actualmente en la segunda de tres fases marcadas por las autoridades para combatir la epidemia; en la que la mayoría de los habitantes se mantienen en sus casas para evitar la dispersión del virus.

