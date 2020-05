Familiares de pacientes irrumpen hospital en Ecatepec y arman altercado

Cansados de que no les dieran informes de cómo se encuentran sus familiares, un grupo de personas entró a la fuerza al Hospital General de las Américas, en Ecatepec, y provocó un altercado entre personal médico y familiares.

En videos difundidos por los mismos familiares se aprecia cuando entran al hospital y encuentran varios cuerpos en camillas y en bolsas. Ello provocó su ira y que increparan al personal medico que se encontraban.

“Yo entré a buscar a mi hijo a donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre, yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo o no era mi hijo, mi hijo estaba caliente. No me han dicho nada, llegó la fuerza y nos echaron para afuera”, contó un familiar de interno.