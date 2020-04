Fallece Andrés Martínez , funcionario de la API Manzanillo, por coronavirus

Javier Jiménez Espriú ✔@JimenezEspriu Falleció, víctima de COVID 19, el Cap. Andrés Martínez, Coordinador de la Central de Emergencias de la API Manzanillo. Funcionario ejemplar. Descanse en paz. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos. 314 Twitter Ads info and privacy

