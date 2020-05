Estrategias contra el Covid en México fueron exitosas: AMLO

-Insistieron que son esenciales los días que restan dentro de las jornadas

Durante la mañanera de este martes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se realizó un balance general de la situación en el país sobre la pandemia de Covid 19, sin embargo, recalcó que fue una jornada de saña distancia exitosa.

En este sentido Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario y subsecretario de Salud, destacaron que los 13 días restantes son fundamentales para mitigar la epidemia en México.

El secretario de Salud, exhortó a todos los sectores de la sociedad a asumir la responsabilidad de cada quien.

“Cuidarnos entre todos y en particular a compañeros de trabajo en riesgo, el éxito de la reapertura es responsabilidad de todos, no podemos adelantarnos. El Gobierno de México ha puesto a disposición de las empresas lineamientos para lograr una reapertura responsable de las actividades laborales”.

Además, el subsecretario de Salud indicó que no se puede perder la oportunidad de aprovechar estos 13 días resguardados en casa, “no es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad e publica por parte de empresas y la ciudadanía. Los recintos escolares siguen cerrados, lo cual es una gran contribución a las medidas de sana distancia”.

Por otro lado la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reconoció que subió la actividad de empresas no esenciales de un 5 a un 6 por ciento.

Entre ellas tiendas departamentales, comercio de productos no esenciales y la venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos.

Ventilaron que empresas Grupo Comercial DSW S.A. de C.V. en Tapachula, Chiapas; y Megasports S.A. de C.V. en Iztacalco, en CdMx, se negaron a parar actividades.

López Obrador aseguró que la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia fue exitosa.

“Esto lo explico porque no se reconoce que fue, desde nuestro punto de vista, exitosa la estrategia de la sana distancia; ni en los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de disponibilidad de camas, de médicos; para nosotras ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos, a los expertos, a los científicos mexicanos. Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe”.

Tras la presentación de la construcción del Tren Maya, el presidente dijo que su gobierno vela por los recursos naturales y el medioambiente, prueba de ellos es que no se han dado permisos para el fracking ni la minería en México.

“Hoy vi una nota que se permitieron permisos para fracking, no es cierto, y lo voy a investigar, la minería, no hemos entregado una sola concesión para la minería, entre otras cosas porque hay millones de hectáreas concesionadas que ni siquiera se están explotando, entregaron las concesiones y se utilizaron para la especulación, no al maíz transgénico y va el plan hacia adelante para la siembra de árboles maderables y frutales”.

Insistió que en el caso del Tren Maya, “toda la vía nueva va sobre la vía que se construyó sobre el tendido de la vía vieja cuando se inauguró el ferrocarril del sureste, en los años 50, porque también hay mucha simulación en los movimientos, incluso, hay quienes lucran con esas causas, pseudo ambientalistas, y engañan; si no se conoce del sureste y se habla del Tren Maya y sale un grupo a decir que se va a afectar el medio ambiente se puede creer.

