Estados deben ser parte de amnistía: Segob

La Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría quedar en letra muerta si los gobiernos estatales no aprueban legislaciones similares a nivel local, advirtió Olga Sánchez Cordero, quien encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob).

La responsable de la política interior recordó que los estados no tienen la obligación de emitir sus propias leyes de amnistía; sin embargo, este es un punto clave para favorecer, por ejemplo, a las mujeres que fueron procesadas por haber abortado.

Esta legislación pretende beneficiar a personas acusadas por robo simple sin violencia que no amerita prisión de más de cuatro años; el delito de sedición, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves o se hayan utilizado armas de fuego; aborto y delitos contra la salud, así como a personas indígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura.

En el caso de los delitos contra la salud, sólo podrán beneficiarse personas en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad, exclusión, discriminación o discapacidad permanente.

En este sentido, Sánchez Cordero recordó que la Ley de Amnistía que está pendiente de discutirse en el Senado de la República es federal y los estados son los que tienen influencia sobre los delitos del fuero común.

A pesar de esto, la funcionaria se dijo optimista de que todas las entidades federativas se unirán al esfuerzo del Presidente para excarcelar a las mujeres acusadas de aborto y el resto de los ilícitos

Me gusta: Me gusta Cargando...