Envía AMLO pésame a familiares fallecidos por Covid 19

-Reconocen que se incrementó en la violencia en el país

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a familiares de fallecidos por el Covid 19 en el país.

“Aprovecho para enviar nuestro profundo pésame a los familiares de los fallecidos, militares y civiles, estamos luchando para que se eviten muertes, por eso el recordatorio a que sigamos las medidas de prevención, que se guarde la distancia y se evite el contagios”.

Agregó que es lamentable que se pierdan vidas por esta enfermedad.

“Que todos ayudemos, es lamentable que se pidan vidas humanas. Abrazos a los familias de los enfermos, de los fallecidos porque no son números; cuando se pierde a un familiar o a un ser querido hay tristeza, por eso no dejar de expresar nuestras condolencias”.

El mandatario federal aprovechó para señalar a los estados con mayor y menor movilidad ante el Coronavirus, es decir, aquellos que cumplen o no con las medidas de resguardo y distanciamiento.

Los estados que más cumplen: Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán y Campeche.

Los estados que menos: Colima, Hidalgo, Durango, Querétaro y Tamaulipas.

Por su parte Alfonso Durazo, titular de Seguridad a nivel federal reconoció que ha habido un ligero incremento en la violencia, sin embargo, señaló que aún se mantienen los indices en la línea de contención.

“Diariamente tomamos decisiones y no hemos dejado de trabajar en la formación de elementos y el despliegue, en la construcción de cuarteles para conformar la Guardia Nacional”, complemento el presidente.

Además, consideró que la violencia se resuelve con justicia y humanismo.

“Nos preocupa el problema de los homicidios dolosos, porque no queremos que nadie pierda la vida, y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, son seres humanos, por eso los convocamos constantemente para que depongan su actitud. (…) Algunos pueden pensar que es ingenuidad de mi parte, no, yo creo en el ser humano y creo que no se nace malo, son las circunstancias que llevan a muchos a tomar las conductas antisociales”.

