En Tijuana, la confianza del consumidor en caída libre por el COVID19

En este artículo, Ismael Plascencia López analiza cómo el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se encuentra en caída libre en Tijuana, al ser el municipio más golpeado por el COVID19 de todo el país. Su caída incluso se derrumba a niveles peores que cuando Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos.

El ICC muestra que tanta confianza tienen los jefes de hogares sobre que la economía mejore o empeore. El INEGI aplica una encuesta a nivel nacional y a pesar de ser percepción es un indicador adelantado sobre los ciclos de la economía en muchos países del mundo.

Sin embargo, el comportamiento regional no siempre es el mismo que el nacional. El ICC en la Zona Metropolitana de Tijuana, comenzó a monitorearse por el Colegio de Economistas de Baja California en enero de 2017. Se aplican 400 cuestionarios de forma aleatoria, mientras que el INEGI sólo aplica 62.

Para este mes de abril de 2020 y en medio de la pandemia el ICC se desplomó casi 30 puntos con respecto al mes anterior o 25%. Su punto más alto lo alcanzó en agosto de 2019 cuando llegó a 141.4 puntos, la caída acumulada desde entonces es de 52 puntos o 37%. Todavía lo peor esta por venir.

A pesar de la ola de violencia por la que atraviesa Tijuana al 68% de la población le preocupa más la situación económica que la inseguridad. El 22% de los tijuanenses encuestados dicen que no les ha afectado la crisis ocasionada por el coronavirus, el 15% manifiestan que perdieron su empleo, el 26% está trabajando de forma parcial, es decir menos horas de las acostumbradas y un 23% dijo estar trabajando desde su casa.

El 42% considera que la situación de su hogar está peor que hace 12 meses, y el 31% considera que estará peor dentro de 12 meses. El 70% considera que la situación económica de la ciudad de Tijuana esta peor que hace 12 meses y el 54% considera que estará peor dentro de 12 meses.

A la pregunta: ¿En este momento tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos y alimentos que hace un año? El 16% dijo que Si, el 28% dijo que igual y el 52% dijo que No. El 58% dice estar con menores posibilidades para comprar algún mueble o aparato electrodoméstico con respecto a hace un año.

La parte preocupante a mediano plazo: El Empleo

Se agregó una pregunta al cuestionario de Abril: ¿Cómo le ha afectado la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus? El 22% de los hogares contestaron que no les ha afectado, el 15% dicen que perdieron el empleo, el 26.2% manifestaron trabajar menos horas, un 22.8% dicen estar trabajando desde casa y al resto 14% le ha afectado de distintas formas como, por ejemplo, cuestiones mentales, suspensión de planes, violencia familiar, familiares contagiados y/o fallecidos por coronavirus, etc.

Si realizamos estimaciones con estos porcentajes tomando los datos de información laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del INEGI estamos hablando de que alrededor de 168 mil personas han perdido su empleo y 294 mil personas están trabajando menos tiempo del que regularmente trabajaban en la Zona Metropolitana de Tijuana antes de la pandemia.

Con respecto a las empresas, alrededor de 8,650 negocios cerraron, están cerrando o en riesgo de dejar operar con la extensión de la cuarentena, lo que provocará una siguiente ola de despidos durante el mes de Mayo.

La parte preocupante a corto plazo: El Ahorro

Tijuana es el municipio más golpeado por la pandemia COVID-19. El 54% de la población no percibe una remuneración. Ante el llamado de las autoridades a quedarnos en casa, el ahorro con que se cuente en caso de no poder trabajar o perder el empleo es fundamental. Los tijuanenses destinan el 47% de sus ingresos a alimentación, y el 30% al pago de todos los servicios (agua, luz, gas, teléfono fijo y móvil e internet).

Sólo el 47% dijo estar en posibilidades de ahorrar parte de su ingreso. El resto de los tijuanenses vive al día o incluso está endeudado. De este porcentaje que ahorra, el 41% ahorra menos del 5% de su ingreso, el 34.5% de un 5 hasta un 10%, el 11.8% entre un 10 y un 15%; el 6.2% entre un 15 y un 20% del ingreso y sólo el 6.2% más del 20% del ingreso.

Esto explica porqué es tan difícil hacer cumplir el llamado a quedarse en casa si no hay un apoyo por parte del gobierno, sobre todo para hacer llegar víveres a los hogares más necesitados. Para muchos especialistas a nivel mundial estamos en una economía de guerra. Prácticamente se tendría que implementar un Plan tipo DN3 para que los militares hicieran esfuerzos coordinados de logística y apoyo a los grupos más vulnerables, estamos entrando a la fase 3, lo peor está por venir en términos de infectados y muertos y el gobierno federal no hizo la tarea de preparación a pesar de que tuvimos 3 meses de ventaja con respecto a China, 2 meses con respecto a Europa y 1 mes con respecto a Estados Unidos, esperemos que la situación en México no alcance los niveles catastróficos de Italia y España.

Desempeño de los Gobernantes

La Zona Metropolitana de Tijuana se encuentra a tres fuegos: La crisis de salud con hospitales y clínicas colapsadas por el COVID-19, la crisis económica por la cuarentena que por cierto no todo mundo respeta, y el clima de violencia e inseguridad que no cesa a pesar de lo anterior. Se le preguntó a los tijuanenses que calificación le darían a sus gobernantes por su desempeño en una escala de 0 a 100 y estos son los resultados:

Presidente Municipal Arturo González Cruz 41/100

Gobernador Jaime Bonilla Valdez 44/100

Presidente Andrés Manuel López Obrador 38/100

El 24% aprueba la gestión del presidente municipal contra un 76% que desaprueba; el 31% aprueba la gestión del gobernador contra un 69% que la desaprueba; y el 29.5% aprueba la gestión del presidente contra un 70.5% que la desaprueba.

La muestra consistió en 400 cuestionarios aplicados a hogares en la Zona Metropolitana de Tijuana que comprende los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito del 6 al 20 de abril del presente 2020 y la encuesta es llevada a cabo por estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC.

