En México ha habido una monstruosa desigualdad con las mujeres: AMLO

-Adelantó que este lunes revelarán propuesta del regreso a clases

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México ha habido una monstruosa desigualdad con las mujeres

Por lo que destacó que durante su gobierno se ha procurado la igualdad de género en lo económico y social.

“Eso nunca se había visto, no es poca cosa en un país como el nuestro en donde desgraciadamente ha habido mucha desigualdad, una monstruosa desigualdad”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó el Grupo Intersecretarial de Estrategia contra Violencias (GIEV), en donde destacó que se enfoca en la construcción de una sociedad que permita fortalecer vínculos comunitarios y que las mujeres puedan vivir sin miedo y sin violencia.

En los primeros seis meses del año, informó que se han atendido a 600 mil mujeres, niñas y adolescente que han llamado al 911 para solicitar ayuda.

“Comprobamos que cuando se brinda orientación correcta oportuna y activa, las mujeres buscan ayuda y sí saben dónde encontrarla”.

Agregó que el indesol ha ejercido, “para quienes dicen que no hemos ejercido presupuesto suficiente, 554 millones de pesos del presupuesto de egresos 2020 en los programas que sabemos son esenciales e indispensables como centros de refugio”.

La funcionaria sentenció que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reciben capacitación.

“A su vez son capacitadores en el protocolo nacional de actuación policial para garantizar que víctimas de violencia sea con enfoque de género y derechos humanos”.

Por otro lado, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseguró que los recorten que se han aplicado a las operaciones del organismo no al personal ni a salarios.

“Estamos trabajando el presupuesto para las mujeres, está en muchos lugares, atención a violencia, seguridad pública, financiando con fondos de seguridad, mujeres constructoras de paz y cada dependencia federal estatal y municipal tiene recursos asignados a las mujeres. (…) Con tranquilidad digo que vamos a seguir haciendo lo que nos propusimos”.

En cuanto a la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en Veracruz, Sánchez Cordero insistió que las mujeres no deben enfrentar un proceso penal por abortar.

“La mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal es algo inadmisible”, defendió.

En otro tema, el presidente aclaró que se busca tener una relación distinta con Estados Unidos, sobre todo dijo, “que no sea dispareja”.

“Hay extradiciones, juzgan allá a delincuentes, a corruptos, y les quitan los bienes, les confiscan los bienes y es dinero del patrimonio nacional, en eso se está buscando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos”.

López Obrador también adelantó que el próximo lunes la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará una propuesta sobre el regreso a clases derivado de la contingencia sanitaria.

“El lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases, informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos; se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero ya va a haber una alternativa, una respuesta en definitiva”.

El mandatario federal destacó que se requiere resolver el abasto de medicamentos, lo anterior, tras la decisión de la Cámara de Diputados para acabar con 4 fideicomiso públicos y con esto liberar casi 16 mil millones de pesos con el fin de reasignarlos a atender los efectos de la pandemia.

“Tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero a través de la ONU para tener medicinas de buena calidad a buen precio y acabar con la corrupción. (…) Hay como 200 fideicomisos y apenas van a cancelar cinco y piensan que ya con eso me voy a quedar tranquilo, toma tu chupón; porque no hay transparencia en los fondos y no significa dejar sin apoyo a la gente, al contrario es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa”.

Agregó que el 15 de septiembre sí habrá grito y desfile por el Día de la Independencia.

“Va a haber grito y va a haber desfile guardando la sana distancia en todo, con protocolos de salud, sí va a haber va a haber grito”.

