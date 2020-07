El pueblo se cansa de tanta pinche tranza: AMLO

-Aseguró que en su viaje a EU tratará el tema de los migrantes

Este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ya que aseguró que el pueblo se cansa de “tanta pinche tranza”.

“De acuerdo a la información que dio conocer la fiscalía, Emilio Lozoya aceptó la extradición voluntaria. Ya lo informó un juzgado de España y de acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Gertz Manero se está esperando nada más que se autorice la extradición y se le va a trasladar a México. Va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa”.

Detalló que informará si hubo estos sobornos, ¿quién entregó el dinero? ¿para qué se usó el dinero? si como así se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas.

Además, dijo que se presenten recuperar los 200 millones de dólares que se pagaron por la planta de fertilizantes.

“Vamos a poder recuperar lo mal habido, lo que es el pueblo, en todo este asunto está lo de la planta de fertilizantes que se compró durante las negociaciones de la reforma energética en 200 millones de dólares más de su valor. Esos 200 millones de dólares tienen que regresar. Son de las cosas que van a ayudar en este caso. Considero que lo más importante es que se sepa la verdad para poner al descubierto estos actos de corrupción. Esto que coloquialmente se conoce como tranza, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza”.

Por otro lado, explicó que para el encuentro con Donald Trump será por la entrada en vigor del T-MEC, pero sin duda resaltó que tocarán el tema de los migrantes.

“Derivada de las buenas relaciones con el gobierno de EU se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos migrantes, en la visita esa es una parte importante, el que se dé un trato respetuosos a nuestros compatriotas que por necesidad se tuvieron que ir a EU, si tenemos buena relaciones con el gobierno de EU vamos a evitar que haya malos tratos y esto poco a poco lo hemos ido logrando”.

El presidente consideró que desde que asumió el Gobierno en México el mandatario estadunidense se han conducido con respeto.

“Nuestros adversarios hablan de cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos, yo quiero decirle al pueblo que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto, no solo al gobierno, también al pueblo de México, no es el mismo trato de antes y eso se puedo probar en declaraciones, en mensajes que se vierten sobre México desde el extranjeros; es una situación distinta”.

Agregó que mañana a mediodía saldrá hacía Washington para su gira de trabajo, mientras que la reunión será el miércoles por la tarde, por la mañana ofrecerá ofrendas a los monumentos de Abraham Lincoln y a Benito Juárez.

“Mañana voy a salir, se va a informar al Senado de este viaje; de todas formas vamos a encontrarnos mañana. Ya estamos preparados; ya sabemos cómo vamos a viajar, es en avión comercial, vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades, llevaremos ofrendas a Abraham Lincoln y a Benito Juárez”.

Sobre la comitiva dijo estará integrada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Alfonso Romo; la titular de Economía, Graciela Márquez, y allá la embajadora Martha Bárcenas”.

Además, señaló que decidió descansar en la residencia oficial, en la embajada, en territorio mexicano.

López Obrador exhortó a las organizaciones de migrantes que planea movilizaciones a que eviten aglomeraciones, para evitar contagios.

“Yo les pediría que no se muevan mucho, que no haya ningún acto, que no se junten mucho, que hay sana distancia por la pandemia, que nos cuidemos, que no se alteren los protocolos, aunque son otros allá, yo creo que es universal el que debemos cuidarnos manteniendo la sana distancia. Decirle que afortunadamente existen las redes sociales y que ahí se va a dar a conocer lo que tratemos”.

El mandatario federal sentenció que sostendrá una charla telefónica con el Primer Ministro de Canadá que ha declinado la invitación al encuentro en Estados Unidos con Trump por la entrada en vigor del T-MEC.

“Ayer me informó Marcelo Ebrard que quiere hablar conmigo el día de hoy a las 9:30 tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau, él no puede asistir a este acuerdo del miércoles según informaron; no sé que me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá y decidieron no estar, a ver qué me dice y mañana”.

