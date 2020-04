El municipio más rico del país busca impedir el ingreso de foráneos

El municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, endureció las medidas para combatir el coronavirus, al aplicar desde este viernes la fase 4 con la instalación de filtros policíacos para impedir el acceso a personas no residentes que no tengan actividades esenciales.

El municipio de San Pedro, que tiene accesos colindantes con Monterrey y Santa Catarina, es considero el más rico del país y es el tercero con mayor número de contagios en la metrópoli regia.

Es por eso que, desde la mañana de este viernes, elementos policíacos y de tránsito implementaron filtros permanentes en los accesos, para impedir que ciudadanos entren o salgan del municipio si no van a alguna actividad esencial.

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad Pública municipal, indicó que los conductores que deban ingresar a San Pedro por trabajo, estarán obligados a usar cubrebocas en todo momento.

Escamilla explicó que los uniformados fueron capacitados para interrogar a los conductores, que deberán cooperar explicando el motivo de su entrada o salida al municipio, y en caso de que las respuestas no sean convincentes, se les invitará a regresar a su destino.

Y quienes laboren en San Pedro, deberán de comprobarlo para ingresar y salir de la ciudad. En los filtros, los uniformados también revisan la temperatura a los conductores.

El funcionario municipal explicó que con estas medidas se busca disminuir la circulación de San Pedro, así como garantizar el confinamiento de los ciudadanos.

“Ese aforo vehicular que había disminuido en un 55% aproximadamente, empezó a tener un incremento en los últimos días entre un 15 y 20%, dependiendo de la zona, esto coincide con el alza de contagios en el estado (…) Sí se han relajado las medidas de distancia social en los últimos días”, dijo.

El alcalde Miguel Treviño destacó que no se viola el derecho al libre paso, pues no se obliga, si no que se invita a los conductores a retirarse, a lo que la ciudadanía responde positivamente.

“En San Pedro, en esta semana, hemos visto un incremento del 15% de los automóviles que entran al municipio. ¿Qué estamos haciendo? Preguntar a todo aquellos que vienen al municipio a qué es a lo que vienen, y confiar en la respuesta, y a aquellos que vienen a una actividad considerada como no esencial, se les invita a regresarse, no se les escolta, ni se les obliga, y en la mayoría de los casos, responde la gente positivamente”, dijo el edil.

Cifras oficiales reflejan que en Nuevo León hay 496 casos positivos de COVID-19. Monterrey es el municipio con mayor número de contagios, con 158, mientras que Guadalupe y San Pedro ocupan el segundo y tercer lugar, con 69 y 59, respectivamente.

