El coronavirus deja casi 10,000 contagios en la última semana en México

México suma 3,160 decesos y 31,522 contagiados de COVID-19 en el reporte dado a conocer el día que se estima será el ‘pico’ de la enfermedad.

El corte dado a conocer este viernes por la Secretaría de Salud reporta 8,048 casos positivos activos.

El crecimiento entre el corte de este jueves y viernes es de 1,906 contagios (6.4%) y 199 muertes (6.7%). En solo cinco días, 1,006 personas han muerto a causa de la nueva cepa de COVID-19. Con el último dato de decesos, en solo una semana el coronavirus ha dejado 9,434 casos nuevos.

El Valle de México llegó a su día negro de contagios en medio de reportes de la prensa internacional que cuestiona la cifra del avance de la epidemia. Hoy, The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron reportajes que acusan una subestimación.

El pico de la epidemia se prolongará hasta el próximo 20 de mayo en la Ciudad de México, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos en el pico, esto puede durar hasta el día 20 del mes, y la proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya el descenso de la pandemia”, dijo el mandatario en la conferencia ‘mañanera’ de este viernes.

